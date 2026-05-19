TUS 1. dönem yerleştirme sonuç tarihi 2026! TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026-TUS 1. dönem tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi ÖSYM’den gelecek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 7-14 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan binlerce doktor adayı, uzmanlık eğitimine hangi bölümde devam edeceğini öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranına nasıl ulaşılacak?
TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TUS tercih işlemleri 14 Mayıs itibarıyla tamamlandı ve sonuçlar için de henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz süreçler dikkate alındığında TUS yerleştirme sonuçlarının da önümüzdeki haftalarda ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.