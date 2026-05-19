BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 19 Mayıs İETT, Vapur, Metrobüs, Marmaray ve Metro ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündeminde toplu taşıma düzenlemeleri yer alıyor. Özellikle İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, resmi tatilde Marmaray, metro ve diğer raylı sistemlerin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bayram kapsamında uygulanacak ulaşım kararları merakla bekleniyor.
19 MAYIS’TA MARMARAY VE METRO HATLARI ÜCRETSİZ Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlayacak önemli bir karar yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, belirli raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Karara göre, İstanbul’da hizmet veren Marmaray hattı 19 Mayıs 2026 tarihinde tamamen ücretsiz olacak. Gün boyu geçerli olacak uygulama sayesinde vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden Marmaray’dan yararlanabilecek.
Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca Marmaray ile sınırlı kalmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bazı raylı sistem hatları da kapsam dahilinde olacak. Bu kapsamda, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy Metro Hattı ile Sirkeci – Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı da ücretsiz hizmet verecek.
Öte yandan uygulama sadece İstanbul ile sınırlı değil. Türkiye genelinde Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN da 19 Mayıs boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Yetkililer, söz konusu hatlarda gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağını belirtirken, vatandaşların bayram günü ulaşım planlarını bu doğrultuda yapabileceği ifade edildi.