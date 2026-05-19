BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 19 Mayıs İETT, Vapur, Metrobüs, Marmaray ve Metro ücretsiz mi?

Ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca Marmaray ile sınırlı kalmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bazı raylı sistem hatları da kapsam dahilinde olacak. Bu kapsamda, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy Metro Hattı ile Sirkeci – Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı da ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan uygulama sadece İstanbul ile sınırlı değil. Türkiye genelinde Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN da 19 Mayıs boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Yetkililer, söz konusu hatlarda gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağını belirtirken, vatandaşların bayram günü ulaşım planlarını bu doğrultuda yapabileceği ifade edildi.