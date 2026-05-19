Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.610 sözleşmeli personel alımı başvuruları 18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Adayların başvurularını 24 Mayıs 2026 saat 17.00’ye kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Peki GSB 2.610 sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı ve başvuru şartları nedir? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı alımı başvuru ekranı.
GSB personel alımı için yoğun talep söz konusu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek alımlar kapsamında koruma ve güvenlik görevlisinin yanı sıra farklı alanlarda destek personeli istihdam edilecek. Bakanlık, yeni personel alımıyla birlikte hem hizmet kapasitesini artırmayı hem de gençlere ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini hedefliyor. 2 bin 610 personelin kadro dağılımı ise şu şekilde açıklandı.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular 18 Mayıs – 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.
Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Adaylar, yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için başvuru yapabilecek. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar için herhangi bir bilgi değişikliği imkânı bulunmayacak. Ayrıca, adayların başvuru süresinin son günü itibarıyla ilan edilen tüm şartları eksiksiz şekilde taşıması zorunlu olacak.
GSB PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Alım yapılacak pozisyonlar arasında koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (temizlik ve bakım-onarım) kadroları yer alıyor.
İlan kapsamında istihdam edilecek toplam 2.610 personelin kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:
150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (lisans mezunu, KPSS P3)
1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ön lisans mezunu, KPSS P93)
783 Destek Personeli – Temizlik (KPSS P94)
677 Destek Personeli – Bakım-Onarım (KPSS P94)
Bakım-onarım kadrosu; elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz gibi alt branşlardan oluşacak.