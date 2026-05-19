2026 TUS 1. dönem tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’den gelecek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday, 2026 TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç ekranını araştırmaya başladı. 2026 TUS 1. dönem tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TUS 1. dönem tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları 2026 için geri sayım başladı. 7-14 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden tamamlayan binlerce hekim, hangi uzmanlık alanına yerleşeceğini öğrenmek için sonuç duyurusunu beklemeye başladı. Bu kapsamda TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranına nasıl erişileceği merak konusu oldu. Peki, TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair bilgiler...
TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 TUS 1. dönem tercih işlemleri 14 Mayıs 2026 tarihinde sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunun ardından adaylar tercihlerini ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden tamamladı. Tercih sürecinin bitmesiyle birlikte gözler şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
ÖSYM tarafından TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı resmi tarih henüz duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki yerleştirme süreçleri dikkate alındığında sonuçların mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk haftası arasında ilan edilmesi bekleniyor.
TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
