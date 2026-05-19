Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum

12:1819/05/2026, Salı
G: 19/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, ''Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'deki hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."



#cumhurbaşkanı erdoğan
#recep tayyip erdoğan
#19 mayıs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi