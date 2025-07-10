AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ankara'yı Türk Dünyasının gözde şehri yapmak için gayret edeceğiz

"Ülke olarak büyük bir deprem faciası yaşadık. Çok ciddi kaynaklar, bu tahribatı onarmak için seferber edildi. Deprem bölgelerimizde inşaatlar hızla devam ediyor. Bu çalışmalar sürerken Ankara'mıza böyle bir eserin kazandırılması yönünde çok önemli bir aşamaya gelindi. Burası, dünyada da inşaatı ve mimarisiyle örnek teşkil ediyor. Gerçekten bir yaşam alanı, bir kompleks olarak planlanmış. Gençlerimizin pek çok spor dalında eğitimi için çok ciddi bir tesis olarak projelendirilmiş. Dolayısıyla Ankara'mıza yakışır bir alan. Önemli bir yönü de, Millet Bahçesi'yle, stadyumuyla, spor salonuyla ve gençlik parkıyla bir bütün teşkil eden çok ciddi bir kompleks haline geliyor. İnşallah 2026 yılı içerisinde bu stadyumun tamamlanacağını umut ediyoruz. Yetkililerden de bu yönde bilgiler aldık. Önümüzdeki yıl bu önemli yapıtın, başta Türk dünyası, Türk devletleri ve soydaşlarımız olmak üzere, tüm dünyanın ve özellikle vatandaşlarımızın beğenisine sunulacağına yürekten inanıyoruz. Gerçekten gurur verici bir proje."