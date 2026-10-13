Ziraat Katılım finansal ortaklığıyla DESU Medikal'in yeni üretim tesisleri açıldı

Katılım finansın reel sektörü destekleme yaklaşımının somut örneklerinden biri olan yatırım; yerli üretim kapasitesinin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması ve Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanındaki uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren tıbbi cihazlarda yerli üretimin artırılmasının, kritik ürünlerde tedarik güvenliğinin sağlanmasının ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine dikkat çekti.

Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olmanın ekonomik dayanıklılık ve bağımsızlık açısından kritik olduğunu vurgulayan Yılmaz, DESU Medikal ile Ziraat Katılım arasındaki finansal ortaklığın, finansman kuruluşlarının üretim ve teknoloji yatırımlarıyla bir araya gelerek riskleri paylaştığı örnek bir iş birliği modeli olduğunu ifade etti. DESU Medikal’in yeni üretim tesisinin hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, başta DESU Medikal ve Ziraat Katılım olmak üzere projeye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise konuşmasında, katılım finansın yalnızca kaynak sağlamanın ötesinde, üretimi ve reel sektörün gelişimini destekleyen bir yaklaşım sunduğunu belirtti.

Özdemir, katılım finansın temelini oluşturan ortaklık anlayışıyla yatırımlara yalnızca finansman sağlayan bir kuruluş olarak değil, üretim sürecinin bir parçası olarak dâhil olduklarını ifade etti. Bankanın, katılım finans ilkeleri doğrultusunda yerli üretimi güçlendiren, ithalat bağımlılığını azaltan ve stratejik sektörlerin gelişimine katkı sağlayan projeleri desteklemeye öncelik verdiğini ifade etti. DESU ile 2024 yılında müşareke (sermaye ortaklığı) modeliyle gerçekleştirilen iş birliğinin bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olduğunu belirten Özdemir, bu ortaklığın ileri teknoloji medikal ürünlerde yerli üretim yetkinliğinin geliştirilmesine ve Türkiye’nin ihracat kapasitesine katkı sunmasını beklediklerini dile getirdi.

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