Kadınların bedeninde ve ruh hâlinde önemli değişikliklere yol açan menopoz, araç kullanma alışkanlıklarını da etkileyebiliyor. Gece bölünen uyku, gün içinde yaşanan ateş basması, dikkat dağınıklığı ve artan kaygı, yıllardır araç kullanan bazı kadınların trafikten uzaklaşmasına neden oluyor. Menopoz ve Pozitif Longevity Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, menopoz döneminde yaşanan direksiyon korkusuna ilişkin önemli bilgiler verdi.

Menopoz ve Pozitif Longevity Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri

YOĞUN TRAFİKTE KAYGI ARTIYOR

Kadınların menopoz döneminde araç kullanırken kendilerini eskisi kadar güvende hissetmeyebildiklerini belirten Biri, “Yıllardır araba kullanan kadınlar otoyolda, köprüde ya da yoğun trafikte birden kaygı duymaya başladıklarını anlatıyor. Kadın hem kendini hem yoldaki başkalarını riske atmamak için direksiyondan çekiniyor olabilir. Bakıldığında bu aklı başında bir karar” dedi.

HER 10 KADINDAN BİRİ PANİK ATAK YAŞIYOR

Menopozda direksiyon korkusunu doğrudan ölçen bir araştırmanın henüz bulunmadığını belirten Biri, menopoz öncesine kıyasla menopoza geçiş döneminde ve sonrasında kaygı belirtilerinin yaklaşık bir buçuk kat daha sık görüldüğünü aktardı. Biri, “Menopoz sonrası her on kadından biri son altı ayda tam bir panik atak yaşadığını söylüyor. Yani kadının anlattığı şey hayal değil. Kendini suçlamasın, bunu kimseden saklamasın” diye konuştu.

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BEYİN SİSİ BUNAMANIN HABERCİSİ DEĞİL

Menopoza geçiş döneminde birçok kadının unutkanlık ve dikkat dağınıklığıyla kendini gösteren beyin sisi yaşadığını anlatan Biri, hormonlardaki dalgalanmanın ruh hâlini de etkilediğini söyledi. Trafikte aynı anda birçok noktaya dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Biri, “Bu denge oynadığında, yıllardır güvenle yapılan bir iş birden kaygı verebiliyor. Şunu da bilmek gerekir, beyin sisi bunamanın habercisi değildir” ifadelerini kullandı.

UZUN YOLU ERTELEMEK ZAYIFLIK DEĞİL

Uykusuzluk ve ateş basmasının sürüş sırasında dikkati dağıtabileceğine işaret eden Biri, şunları kaydetti: “Uykusuz geçen bir gecenin ardından uzun yolu ertelemek zayıflık değil, sorumluluktur. Ama kaçınmak alışkanlığa dönüşmesin. Kaygı günlük hayatı daraltmaya, kadını evine kapatmaya başladıysa hekimle konuşmanın zamanı gelmiştir. Daha önce panik ya da depresyon yaşamış kadında ilk kapı ruh sağlığı uzmanıdır.”

KANSER KORKUSUYLA HORMON TEDAVİSİNİ BIRAKIYORLAR

Kadınların menopozun etkilerini azaltmak için çok sayıda takviye kullandığını ancak bunların hormon tedavisinin yerine geçemeyeceğini belirten Biri, ABD’de menopoz dönemindeki kadınlarda hormon kullanımının yüzde 27’den yüzde 5’e gerilediğini aktardı. Biri, Türkiye’de üç ilde yapılan araştırmada ise hormon tedavisini bırakan kadınların yarısının kanser korkusuyla, diğer yarısının hekim önerisiyle tedaviyi sonlandırdığını söyledi. Östrojenin kemikten kasa, beyinden kalbe kadar vücudun birçok bölümünü etkilediğini anlatan Biri, “Menopoz bir organın değil, bütün bedenin olayı” dedi.

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TEDAVİYLE DİREKSİYONA DÖNEBİLİRLER

Menopoz döneminde yaşanan uyku bozukluğu, sıcak basması ve kaygının tedavi edilebildiğini belirten Biri, hormon tedavisiyle sıcak basmasının dörtte üç oranında azaltılabildiğini, hormon kullanamayan kadınlar için de farklı ilaç seçeneklerinin bulunduğunu söyledi. Biri, “Menopozdan çıkılmaz, ama geçişin çalkantısı çoğu kadında zamanla diner. Hekimiyle konuşup bu dönemi atlatan kadının hayatı kaldığı yerden devam eder, direksiyon da yeniden onundur” diye konuştu.

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