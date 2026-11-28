RETRO-NOSTALJİ





Ancak otomobil üreticilerinin şüpheci tüketicilere elektrikli otomobil satmanın yollarını aramasıyla birlikte, retro-nostalji trendi son zamanlarda hız kazandı.





Citroen'in Fransız rakibi Renault, bu alanda öncülük etti. Her şey, bir zamanlar Fransız sokaklarında sıkça görülen orijinal Renault 5'in kendine özgü köşeli tasarımını görsel olarak yansıtan Renault 5 E-Tech ile başladı. O zamandan beri Renault 4 ve Twingo markalarını da yeniden canlandırdı.





VW, klasik T2 Transporter'ı anımsatan kendine özgü ID-Buzz minibüsüne sahipken, Ford ise yaygın olarak Fiesta olarak adlandırılması beklenen yeni bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor.





Autocar dergisinin kıdemli editörü Rachel Burgess, bunun son derece mantıklı bir strateji olduğunu düşünüyor.