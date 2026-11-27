SMART CAR PLATFORMU VE KENİTRA ÜRETİMİ
Her iki model, Stellantis’in farklı güç aktarma sistemlerine uyumlu Smart Car platformunu paylaşıyor ve Fas’taki Kenitra fabrikasında üretiliyor. Modüler ve çoklu güç aktarma mimarisine sahip Smart Car altyapısı, farklı gövde tipleri ve aktarma organlarının aynı platform üzerinde geliştirilmesine olanak tanırken, üretimin Fas’taki Kenitra tesisinde gerçekleştirilmesi tedarik ve üretim planlamasında belirleyici rol oynuyor.
Grizzly’de 545 litreye kadar, Fastback’te ise 608 litreye kadar bagaj hacmi bulunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise her iki modelde de bin 700 litrenin üzerinde yükleme alanı elde edilebiliyor.
100 BEYGİRLİK MANUEL VE 145 BEYGİRLİK eDCT HİBRİT
Türkiye’de ilk etapta benzinli ve hibrit motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan Fiat Grizzly ve Fastback’te 100 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Hibrit seçenekte ise 145 beygir güç üreten ünite bulunuyor. Hibrit versiyonda çift kavramalı eDCT otomatik şanzıman bulunuyor.
DİJİTAL KOKPİT VE DONANIM DETAYLARI
Her iki modelde donanım seviyesine göre 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, Full LED ön farlar, yüzen orta konsol tasarımı ve 18 inç alaşım jantlar var. Ayrıca 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası ve altı hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler bulunuyor.
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