Sıfır otomobil piyasasında Fiat'ın yeni modelleri için beklenen satış süreci başlıyor. Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte ürün gamında yeni bir döneme giren marka, Grizzly ve Fastback modellerini Türkiye'deki bayilere getiriyor. 1 milyon 599 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak iki modelin yarından itibaren bayilerde yer alması bekleniyor. Fiat, yeni araçlarıyla Egea sonrasında yaşanan satış kaybını telafi etmeyi ve otomobil pazarındaki hareketliliğini artırmayı amaçlıyor. Yeni modellerin fiyatları, tüketicilerin tercihleri ve markanın satış hedefleri açısından yakından takip ediliyor. Peki, Fiat Grizzly ve Fastback kaç liradan satışa çıkacak? Yeni modeller ne zaman bayilerde olacak? İşte otomobil piyasasının merak ettiği fiyat ayrıntıları...

Geniş bagaj hacmi ve zengin teknolojik donanımlarıyla öne çıkan Fiat’ın yeni ikilisi yarın bayilerde satışa çıkıyor. Fiat’ın yeni SUV model lerinin merakla beklenen fiyatları belli oldu. Türkiye’de benzinli ve hibrit motor gamıyla satışa çıkacak olan Fiat Grizzly’in lansman fiyatı 1 milyon 599 bin lira oldu. C segmentine yeni bir soluk getirecek fiyatla giriş yapan Fiat’ın yeni SUV’leri 24 Kasım’dan itibaren bayilerde yerlerini alacak. Fiat Egea’nın üretiminin sona ermesinin ardından satışları düşen Fiat, yeni araçlarıyla ivme kazanmayı hedefliyor.Fiat Grizzly ve Fiat Fastback’in Türkiye fiyatları belli oldu. Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP Icon 1 milyon 599 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP La Prima 1 milyon 699 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT Icon 1 milyon 899 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT La Prima 1 milyon 999 bin liradan satılacak. Lansman kapsamında paylaşılan bu etiketlere ek olarak Fiat Fastback cephesinde de aynı motor ve şanzıman mimarisine dayalı versiyonlarla C segmentinde rekabet başlıyor.

SMART CAR PLATFORMU VE KENİTRA ÜRETİMİ

Her iki model, Stellantis’in farklı güç aktarma sistemlerine uyumlu Smart Car platformunu paylaşıyor ve Fas’taki Kenitra fabrikasında üretiliyor. Modüler ve çoklu güç aktarma mimarisine sahip Smart Car altyapısı, farklı gövde tipleri ve aktarma organlarının aynı platform üzerinde geliştirilmesine olanak tanırken, üretimin Fas’taki Kenitra tesisinde gerçekleştirilmesi tedarik ve üretim planlamasında belirleyici rol oynuyor.

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Grizzly’de 545 litreye kadar, Fastback’te ise 608 litreye kadar bagaj hacmi bulunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise her iki modelde de bin 700 litrenin üzerinde yükleme alanı elde edilebiliyor.

100 BEYGİRLİK MANUEL VE 145 BEYGİRLİK eDCT HİBRİT

Türkiye’de ilk etapta benzinli ve hibrit motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan Fiat Grizzly ve Fastback’te 100 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Hibrit seçenekte ise 145 beygir güç üreten ünite bulunuyor. Hibrit versiyonda çift kavramalı eDCT otomatik şanzıman bulunuyor.

DİJİTAL KOKPİT VE DONANIM DETAYLARI

Her iki modelde donanım seviyesine göre 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, Full LED ön farlar, yüzen orta konsol tasarımı ve 18 inç alaşım jantlar var. Ayrıca 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası ve altı hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler bulunuyor.

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