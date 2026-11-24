Otomotiv ticaretinde yeni dönemin anahtarı eğitim: 'Geleceğin otomotiv ticaretini bugünden hazırlamak istiyoruz'
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ile Ankara Üniversitesi, otomotiv ticaretinin geleceği için kamu, akademi ve sektör temsilcilerini Ankara’da buluşturdu. Mevzuattan dijital ticarete, ekspertizden elektrikli araçlara uzanan dört oturumun ortak mesajı, değişen sektöre yeni yetkinliklerle hazırlanmak oldu. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, eğitimleri Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini açıkladı.
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