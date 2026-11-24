FİYATLAR NE OLACAK?

Fiat Grizzly ve Fiat Fastback'in Türkiye fiyatları belli oldu. Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP Icon 1 milyon 599 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP La Prima 1 milyon 699 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT Icon 1 milyon 899 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT La Prima 1 milyon 999 bin liradan satılacak.

Her iki model, Stellantis'in farklı güç aktarma sistemlerine uyumlu Smart Car platformunu paylaşıyor ve Fas'taki Kenitra fabrikasında üretiliyor. Grizzly'de 545 litreye kadar, Fastback ise 608 litreye kadar bagaj hacmi bulunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise her iki modelde de bin 700 litrenin üzerinde yükleme alanı elde edilebiliyor.