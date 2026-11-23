TOGG'un ardından yeni yerli otomobil müjdesi geldi: Hem benzin hem de hibrit model olacak

Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinde Togg'un ardından yeni bir proje daha gündeme geldi. Tamamen yerli sermaye hedefiyle geliştirilen HABAŞ'ın yeni otomobili için çalışmalar sürerken, gözler modelin tanıtılacağı tarihe çevrildi. Otomotiv sektöründe yeni bir üretim projesi olarak öne çıkan araçla ilgili hazırlıkların devam ettiği, modelin yıl sonunda kamuoyuna tanıtılmasının beklendiği belirtiliyor. Henüz tasarımı ve teknik özellikleri hakkında merak edilen pek çok ayrıntı bulunurken, otomobilin nasıl bir yapıyla yollara çıkacağı da araştırılıyor. Yerli otomobil seçeneklerinin artmasını bekleyen vatandaşlar, HABAŞ'ın geliştirdiği modelin üretim takvimini ve satışa sunulacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, HABAŞ'ın yeni yerli otomobili ne zaman tanıtılacak? Yeni modelin tasarımı nasıl olacak, hangi özelliklerle gelecek ve Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte merak edilen ayrıntılar...