TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı

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Altın üretimini yıllık 42 ton seviyelerine kadar çıkardıklarını belirten Bakan Bayraktar, madencilik alanındaki hedeflerini paylaştı. Bayraktar, "Son 24 yılda toplam 550 ton altın üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz yıllık 100 ton üretime ulaşarak bu alandaki 13 milyar dolarlık dış ticaret açığımızı kapatmaktır. Nijer’de ilk altın üretimini Aralık ayı içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Yurt dışındaki madencilik faaliyetlerine de değinen Bayraktar, "Aramadan keşfe, keşiften üretime uzanan her aşamada kazanılan bu birikimle Türkiye, dünyanın her yerinde maden arayıp keşfedecek ve üretecek tecrübeye ulaşmıştır" ifadelerini kullanarak, "Bu doğrultuda, Nijer’de ilk altın üretimini Aralık ayı içerisinde gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Akaryakıt, elektrik ve doğal gazda dev destek

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşlara yansımasını sınırlandırmak amacıyla uygulanan sisteme değinen Bakan Bayraktar, "Akaryakıtta devreye alınan 'Eşel Mobil' uygulamasının başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 400 milyar TL'lik destek sağladık" dedi.

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Konutlardaki enerji faturalarına yönelik devlet desteğinin 2026 yılında daha da artacağını vurgulayan Bayraktar, "Diğer taraftan, geçtiğimiz yıl tüm vatandaşlarımıza 655 milyar TL elektrik ve doğal gaz desteği sağladık. 2026 yılında ise bu tutarın 1 trilyon TL'yi aşmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Bayraktar, destek oranlarına ilişkin ise "Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55'i, doğal gazın yüzde 64'ü Devletimizce karşılanmaktadır" bilgisini paylaştı.

Gabar’da üretim 84 bin varili aştı, yeni rezerv bulundu

Yurt içi petrol arama ve üretim faaliyetlerindeki son durumu aktaran Bakan Bayraktar, "Gabar'da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı. Ülkemizin petrol üretimini artırmak için yürüttüğümüz yeni aramalar neticesinde, Gaziler ve Çardaklı sahalarında 135 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik" dedi.

Yeni keşiflerin ekonomiye katkısına dikkat çeken Bayraktar, "Bu keşiflerle günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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TPAO için 2040 hedefi: Günlük 1,7 milyon varil

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) uzun vadeli vizyonunu da paylaşan Bayraktar, "Kara alanlarımız ile Mavi Vatan’ın yanı sıra, yurt dışında da arama ve üretime ağırlık veriyoruz" dedi. Bayraktar, 2040 yılı hedefini ise "2040 yılına kadar, TPAO’yu günlük 1,7 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirket konumuna getirerek bu alanda 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefini gerçekleştireceğiz" sözleriyle açıkladı.

Sakarya Gaz Sahası’nda üretim iki katına çıkacak

Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarında yeni bir aşamaya geçileceğini belirten Bakan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimimizi, bünyesinde 21 ayrı üniteyi barındıran, adeta deniz üstünde bir sanayi tesisi niteliğindeki ilk Yüzer Üretim Platformumuz Osman Gazi'nin göreve başlamasıyla iki katına çıkaracağız" dedi. Gelecek yıllara dair hedefleri sıralayan Bayraktar, "Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz sahasından karşılamaktır" diye konuştu.

Türkiye genelinde doğal gaz altyapısının genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, "Geçtiğimiz yılki komisyon görüşmelerimizden bu yana 3 milyon insanımızı daha doğal gaz konforuna kavuşturduk. 2028 yılı sonunda tüm ilçelerimize doğal gaz arzı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

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Akkuyu, Suudi Arabistan ve KKTC projeleri

Dört reaktörün inşasının eş zamanlı sürdüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki son durumu paylaşan Bayraktar, "Ülkemizin, bu alandaki yetmiş yıllık hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçekleştiriyoruz" dedi. Tüm süreçlerin ulusal mevzuat ve uluslararası nükleer güvenlik standartlarına uygun yürütüldüğünü belirten Bayraktar, "Nükleer Düzenleme Kurumunun denetiminde devam eden işletmeye alma testlerinin tamamlanmasının ardından, ilk üniteyi devreye alarak üretilen elektriği vatandaşlarımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası iş birliklerine değinen Bayraktar, "Suudi Arabistan ile yenilenebilir enerji alanındaki stratejik iş birliğimiz kapsamında, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşen en düşük elektrik alım fiyatı üzerinden, 2 bin megavatlık güneş enerjisi projesini hayata geçireceğiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin enerji arz güvenliğine yönelik projeyi de gündeme getiren Bayraktar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu elektriğin daha temiz ve kesintisiz şekilde sağlanması için inşa edeceğimiz doğal gaz boru hattıyla KKTC’yi doğal gazla buluşturmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Beylikova’da ilk 5 hedefi ve bor ihracatında rekor

Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri kaynağına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Bayraktar, "Nadir Toprak Elementlerine (NTE) yönelik ayrıştırma ve saflaştırma teknolojilerini geliştirerek, Eskişehir Beylikova’da bulduğumuz kaynağı sanayimizin hizmetine sunacağız" dedi. Bayraktar, bu alandaki küresel hedefi ise "Bu doğrultuda, 2030 yılında yıllık 10.000 ton NTO üretimi ile dünyada beşinci büyük üretici olmayı hedefliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Bor ihracatındaki başarıya da dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Dünya pazar payında lider olduğumuz bor madeninde, 2025 yılında 1,2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 2026 yılı sonunda ise 1,6 milyar dolarlık rekor satış hedefliyoruz" dedi. Madencilikte yeni ihtisas şehirlerinin oluşacağını belirten Bayraktar, "Bugün nasıl Gabar’ı petrolle, Filyos’u doğal gazla anıyorsak; önümüzdeki dönemde Hakkâri, Eskişehir başta olmak üzere inşallah bazı illerimizi de madencilikte birer ihtisas şehri olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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