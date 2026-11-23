Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükseldi.
Sanayide istihdam endeksi yüzde 1,2 azaldı
Endeks, alt sektörler itibarıyla sanayi sektöründe yüzde 1,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.
Çeyreklik bazda ise istihdam endeksindeki yükseliş yüzde 0,5 oldu.
Sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış gösteren endeks, alt sektörlerde de yükselişini sürdürdü.
Çalışılan saat endeksi geriledi
Üçüncü çeyrekte çalışılan saat endeksi, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azaldı.
Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 arttı.
Çalışılan saat endeksi çeyreklik bazda yüzde 2,1 geriledi.
Alt sektörler bazında endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 azalış sergiledi.
Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 34,2 arttı
Bu yılın üçüncü çeyreğinde brüt ücret-maaş endeksi, yıllık bazda yüzde 34,2 arttı.
Endeks, sanayi sektöründe yüzde 31,3, inşaat sektöründe yüzde 35 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,9 yükseldi.
Çeyreklik bazda brüt ücret-maaş endeksi yüzde 6,2 artış kaydetti.
Endekste sanayi sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 artış görüldü.
Saatlik iş gücü maliyeti yüzde 37 yükseldi
Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37 yükseldi.
Çeyreklik bazda aynı endeks yüzde 8,6 arttı.
Saatlik kazanç endeksindeki artış, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 oldu.
Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yıllık bazda yüzde 46,8, çeyreklik bazda yüzde 9 yükseldi.
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