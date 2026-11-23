İtiraz hakkı ve tekrar çalışmaya başlayanların durumu

Kurum Sağlık Kurulu’nun çalışma gücü kaybına ilişkin kararına katılmayanların itiraz hakkı bulunuyor. İtirazları değerlendirecek en üst merci Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu olarak öne çıkıyor. Ancak kurul henüz kesin karar vermemiş, yalnızca "ek belge getirin" veya "yeniden muayene olun" şeklinde bir ara karar almışsa bu aşamada itiraz edilemiyor.

Malullük maaşı alırken Türkiye’de veya yurt dışında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylığı kesiliyor. Bu kişiler işten ayrılıp yeniden maaş talep ettiklerinde SGK tarafından tekrar kontrol muayenesine gönderiliyor. İlk maaşa esas hastalığın sürdüğü tespit edilirse, başvuruyu izleyen ödeme döneminden itibaren aylık yeniden bağlanıyor.