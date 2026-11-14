Emekliye 3 farklı refah payı formülü: Ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarda yalnızca enflasyon zammı değil, ilave ödeme seçenekleri de değerlendiriliyor. Seyyanen zam ve refah payı, üzerinde durulan iki temel formül olarak öne çıkıyor.

Refah payının enflasyon zammına ek olarak 15 puana kadar yükseltilmesi ihtimali gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı için ayrıca seyyanen ödeme yapılması seçeneği de bulunuyor.

Ek artışın nasıl uygulanacağı konusunda farklı modeller değerlendiriliyor. Bunlardan biri, bütün emeklilere aynı tutarda ödeme yapılması; diğeri ise prim gün sayısı ve ödenen prim miktarına göre kademeli bir sistem oluşturulması.