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Emekliye 3 farklı refah payı formülü: Ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı

10:46, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarında yeni senaryolar gündeme geldi. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesi, milyonlarca kişinin ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Mevcut hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,97, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,91 zam öngörülüyor. Ancak maaş artışına ilişkin değerlendirmeler yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmıyor. Emekliler için refah payı, memur ve memur emeklileri için seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor. Bu başlıklarda alınabilecek olası kararlar, ocak ayında maaşlara yansıyacak toplam artışı değiştirebilir. Peki, yeni enflasyon tahminine göre emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte ocak zammına ilişkin hesaplamalar ve masadaki seçenekler...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e çıkarmasıyla Ocak 2027 maaş zammı hesapları yeniden şekillendi. Emekli ve memurların yeni yılda alacağı artışa ilişkin tahminler yakından takip edilirken, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalarda farklı oranlar öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,97, memur ve memur emeklileri için yüzde 7,91 zam beklentisi bulunuyor. Bu oranlar, ocak ayında maaşlara yapılabilecek artışın mevcut tahminler çerçevesindeki görünümünü ortaya koyuyor. Öte yandan refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemdeki tartışmalar arasında yer alıyor. Henüz kesinleşmeyen bu seçeneklerin hayata geçirilmesi durumunda maaş hesapları yeniden değişebilecek. İşte milyonlarca emeklinin ve memurun merak ettiği ocak zammına ilişkin son hesaplama...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK? OCAK 2027 İÇİN YENİ HESAP ORTAYA ÇIKTI

Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam oranı için yeni hesaplama ortaya çıktı. Güncel tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,97, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 7,91 artış yapılması bekleniyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emekli aylığının 34 bin 21 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Emekliler için enflasyon zammının yanı sıra seyyanen ödeme ve refah payı seçenekleri de değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKASININ YENİ TAHMİNİ OCAK ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ

2027 yılı ocak ayında uygulanacak maaş artışları için en önemli göstergelerden biri olan yıl sonu enflasyon tahmininde güncelleme yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son Enflasyon Raporu sunumunda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,5'e çıkarıldığını açıkladı. Bu tahmine göre temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak zammı yüzde 9,97 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 7,91 seviyesine ulaşıyor.

DÖRT AYLIK ENFLASYONLA ZAMMIN BİR BÖLÜMÜ KESİNLEŞTİ

Ocak 2027 maaş artışlarında temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz dönemlerinde önceki altı aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu nedenle dört aylık verilerle söz konusu emekliler için yüzde 8,29'luk artış şimdiden oluştu. Memur ve memur emeklilerinde ise farklı bir hesaplama uygulanıyor. 2026 yılının ikinci yarısı için geçerli yüzde 7'lik toplu sözleşme artışının aşılmasıyla enflasyon farkı oluşuyor. Dört aylık verilere göre yaklaşık yüzde 1,21 enflasyon farkı ve ocak ayı için öngörülen yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 6,27 seviyesinde hesaplanıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 9,97 ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da yüzde 9,97 olacak.

Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığına aynı oranda artış uygulanması halinde ödeme tutarı yaklaşık 25 bin 900 TL'ye yükselecek. Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle söz konusu tutar, mevcut taban aylığın aynı oranda yükseltilmesi varsayımına dayanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7,91 ZAM HESABI

Memur ve memur emeklilerinin ocak zammı, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleştirilmesiyle hesaplanıyor. Merkez Bankasının güncel tahmini üzerinden yapılan hesaplamada ikinci altı aylık enflasyon yüzde 9,97 olarak öngörülüyor.

Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan bölümün oluşturduğu enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,78 seviyesinde bulunuyor. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 7,91'e ulaşıyor. Bu hesaplamaya göre mevcut 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL'ye çıkması bekleniyor.

OCAK 2027 EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminine dayanan hesaplamalarda memur, memur emeklisi ve SSK-Bağ-Kur emeklileri için öne çıkan tutarlar şöyle:

* SSK ve Bağ-Kur emeklisi: Yüzde 9,97 zam senaryosunda en düşük aylık ödemesi 23 bin 552 TL'den yaklaşık 25 bin 900 TL'ye yükselebilir.

* En düşük memur maaşı: Yüzde 7,91 artışla 70 bin 224 TL'den 75 bin 779 TL'ye çıkabilir.

* En düşük memur emekli aylığı: Yüzde 7,91 artışla 31 bin 527,77 TL'den yaklaşık 34 bin 21 TL'ye ulaşabilir.

Bu tutarlar, yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ve mevcut maaşlara belirtilen oranların uygulanması varsayımıyla hesaplandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarda yalnızca enflasyon zammı değil, ilave ödeme seçenekleri de değerlendiriliyor. Seyyanen zam ve refah payı, üzerinde durulan iki temel formül olarak öne çıkıyor.

Refah payının enflasyon zammına ek olarak 15 puana kadar yükseltilmesi ihtimali gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı için ayrıca seyyanen ödeme yapılması seçeneği de bulunuyor.

Ek artışın nasıl uygulanacağı konusunda farklı modeller değerlendiriliyor. Bunlardan biri, bütün emeklilere aynı tutarda ödeme yapılması; diğeri ise prim gün sayısı ve ödenen prim miktarına göre kademeli bir sistem oluşturulması.

PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ EK ÖDEME SEÇENEĞİ

Ek ödeme çalışmalarında emeklilerin sigortalılık süresi ve çalışma hayatı boyunca ödediği primlerin dikkate alınması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda daha uzun süre çalışan ve daha yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen emeklilere daha fazla ilave ödeme yapılması seçeneği değerlendiriliyor.

Özellikle seyyanen zam uygulamasının kademeli hale getirilmesi, farklı prim gruplarına ayrı ödeme tutarları belirlenmesi ve emeklilik şartlarının hesaba katılması gündemdeki alternatifler arasında yer alıyor.

Ancak refah payının oranı, seyyanen ödemenin miktarı ve hangi emeklileri kapsayacağı henüz kesinleşmiş değil. Ocak ayında uygulanacak enflasyon zammının üzerine ek bir artış yapılıp yapılmayacağı, yürütülen çalışmaların ardından belli olacak.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE OCAK 2027 ZAM TABLOSU

Yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre hazırlanan hesaplamaların özeti şöyle:

* Temmuz-aralık dönemi enflasyon beklentisi: Yüzde 9,97

* SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam beklentisi: Yüzde 9,97

* Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı: Yüzde 2,78

* Memur ve memur emeklisi toplam zam beklentisi: Yüzde 7,91

* En düşük SSK-Bağ-Kur aylığı: Yaklaşık 25 bin 900 TL

* En düşük memur maaşı: 75 bin 779 TL

* En düşük memur emekli aylığı: Yaklaşık 34 bin 21 TL

Ocak 2027 maaş zamlarının kesin oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Emeklilere yönelik refah payı ve seyyanen ödeme düzenlemeleri ise enflasyon artışından ayrı olarak alınacak kararlara bağlı olacak.

Başlıklar :emekliEmekli Maaş Zammıen düşük emekli maaşırefah payı
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Emekliye 3 farklı refah payı formülü: Ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e çıkarmasıyla Ocak 2027 maaş zammı hesapları yeniden şekillendi. Emekli ve memurların yeni yılda alacağı artışa ilişkin tahminler yakından takip edilirken, mevcut veriler üzerinden yapılan hesaplamalarda farklı oranlar öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,97, memur ve memur emeklileri için yüzde 7,91 zam beklentisi bulunuyor. Bu oranlar, ocak ayında maaşlara yapılabilecek artışın mevcut tahminler çerçevesindeki görünümünü ortaya koyuyor. Öte yandan refah payı ve seyyanen zam ihtimalleri de gündemdeki tartışmalar arasında yer alıyor. Henüz kesinleşmeyen bu seçeneklerin hayata geçirilmesi durumunda maaş hesapları yeniden değişebilecek. İşte milyonlarca emeklinin ve memurun merak ettiği ocak zammına ilişkin son hesaplama...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK? OCAK 2027 İÇİN YENİ HESAP ORTAYA ÇIKTI

Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam oranı için yeni hesaplama ortaya çıktı. Güncel tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,97, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 7,91 artış yapılması bekleniyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emekli aylığının 34 bin 21 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Emekliler için enflasyon zammının yanı sıra seyyanen ödeme ve refah payı seçenekleri de değerlendiriliyor.

MERKEZ BANKASININ YENİ TAHMİNİ OCAK ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ

2027 yılı ocak ayında uygulanacak maaş artışları için en önemli göstergelerden biri olan yıl sonu enflasyon tahmininde güncelleme yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son Enflasyon Raporu sunumunda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,5'e çıkarıldığını açıkladı. Bu tahmine göre temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak zammı yüzde 9,97 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 7,91 seviyesine ulaşıyor.

DÖRT AYLIK ENFLASYONLA ZAMMIN BİR BÖLÜMÜ KESİNLEŞTİ

Ocak 2027 maaş artışlarında temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz dönemlerinde önceki altı aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu nedenle dört aylık verilerle söz konusu emekliler için yüzde 8,29'luk artış şimdiden oluştu. Memur ve memur emeklilerinde ise farklı bir hesaplama uygulanıyor. 2026 yılının ikinci yarısı için geçerli yüzde 7'lik toplu sözleşme artışının aşılmasıyla enflasyon farkı oluşuyor. Dört aylık verilere göre yaklaşık yüzde 1,21 enflasyon farkı ve ocak ayı için öngörülen yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 6,27 seviyesinde hesaplanıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 9,97 ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık dönemindeki enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı da yüzde 9,97 olacak.

Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığına aynı oranda artış uygulanması halinde ödeme tutarı yaklaşık 25 bin 900 TL'ye yükselecek. Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle söz konusu tutar, mevcut taban aylığın aynı oranda yükseltilmesi varsayımına dayanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7,91 ZAM HESABI

Memur ve memur emeklilerinin ocak zammı, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleştirilmesiyle hesaplanıyor. Merkez Bankasının güncel tahmini üzerinden yapılan hesaplamada ikinci altı aylık enflasyon yüzde 9,97 olarak öngörülüyor.

Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan bölümün oluşturduğu enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,78 seviyesinde bulunuyor. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 7,91'e ulaşıyor. Bu hesaplamaya göre mevcut 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL'ye çıkması bekleniyor.

OCAK 2027 EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminine dayanan hesaplamalarda memur, memur emeklisi ve SSK-Bağ-Kur emeklileri için öne çıkan tutarlar şöyle:

* SSK ve Bağ-Kur emeklisi: Yüzde 9,97 zam senaryosunda en düşük aylık ödemesi 23 bin 552 TL'den yaklaşık 25 bin 900 TL'ye yükselebilir.

* En düşük memur maaşı: Yüzde 7,91 artışla 70 bin 224 TL'den 75 bin 779 TL'ye çıkabilir.

* En düşük memur emekli aylığı: Yüzde 7,91 artışla 31 bin 527,77 TL'den yaklaşık 34 bin 21 TL'ye ulaşabilir.

Bu tutarlar, yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ve mevcut maaşlara belirtilen oranların uygulanması varsayımıyla hesaplandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarda yalnızca enflasyon zammı değil, ilave ödeme seçenekleri de değerlendiriliyor. Seyyanen zam ve refah payı, üzerinde durulan iki temel formül olarak öne çıkıyor.

Refah payının enflasyon zammına ek olarak 15 puana kadar yükseltilmesi ihtimali gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı için ayrıca seyyanen ödeme yapılması seçeneği de bulunuyor.

Ek artışın nasıl uygulanacağı konusunda farklı modeller değerlendiriliyor. Bunlardan biri, bütün emeklilere aynı tutarda ödeme yapılması; diğeri ise prim gün sayısı ve ödenen prim miktarına göre kademeli bir sistem oluşturulması.

PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ EK ÖDEME SEÇENEĞİ

Ek ödeme çalışmalarında emeklilerin sigortalılık süresi ve çalışma hayatı boyunca ödediği primlerin dikkate alınması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda daha uzun süre çalışan ve daha yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen emeklilere daha fazla ilave ödeme yapılması seçeneği değerlendiriliyor.

Özellikle seyyanen zam uygulamasının kademeli hale getirilmesi, farklı prim gruplarına ayrı ödeme tutarları belirlenmesi ve emeklilik şartlarının hesaba katılması gündemdeki alternatifler arasında yer alıyor.

Ancak refah payının oranı, seyyanen ödemenin miktarı ve hangi emeklileri kapsayacağı henüz kesinleşmiş değil. Ocak ayında uygulanacak enflasyon zammının üzerine ek bir artış yapılıp yapılmayacağı, yürütülen çalışmaların ardından belli olacak.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE OCAK 2027 ZAM TABLOSU

Yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre hazırlanan hesaplamaların özeti şöyle:

* Temmuz-aralık dönemi enflasyon beklentisi: Yüzde 9,97

* SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam beklentisi: Yüzde 9,97

* Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı: Yüzde 2,78

* Memur ve memur emeklisi toplam zam beklentisi: Yüzde 7,91

* En düşük SSK-Bağ-Kur aylığı: Yaklaşık 25 bin 900 TL

* En düşük memur maaşı: 75 bin 779 TL

* En düşük memur emekli aylığı: Yaklaşık 34 bin 21 TL

Ocak 2027 maaş zamlarının kesin oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Emeklilere yönelik refah payı ve seyyanen ödeme düzenlemeleri ise enflasyon artışından ayrı olarak alınacak kararlara bağlı olacak.

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