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Duruşmada tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı: Mecazen söylemiştim

19:51, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 20:18, 13/11/2026, Cuma
DHA
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İmamoğlu, hakaretleri sonrası başlatılan soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk davasındaki "Ben yargılayacağım" sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada verdiği ifade ortaya çıktı. SEGBİS üzerinden ifade veren İmamoğlu, sözlerini mecazi anlamda kullandığını savundu, iddianameyi ve soruşturma sürecini eleştirdiğini söyledi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun yolsuzluk davasındaki duruşmada kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan İmamoğlu, açıklamalarının siyasi nitelikte olduğunu, herhangi bir şiddet övgüsü veya şiddet çağrısı içermediğini savundu.

İmamoğlu: Sözlerimi mecazi anlamda kullandım

İfadesinde hakkındaki soruşturmaları eleştiren İmamoğlu, siyasi açıklamalarının ve değerlendirmelerinin soruşturma ve dava konusu haline getirildiğini belirtti.

Her yeni soruşturmayla savcıların daha ileri gittiğini öne süren İmamoğlu, sözlerinden sürekli suç çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti.

Soruşturmaya konu olan ifadenin hukuki bir kavramın tehdit olarak nitelendirilmesinden ibaret olduğunu savunan İmamoğlu, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde kendisine yöneltilen soruların gerçeğe ve hukuka aykırı gerekçelerle sorulmadığını ileri sürdü.

Bu sorgudan önce kullandığı "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım, merak etmeyin, ben iddianame yapanları yargılayacağım" sözlerinin tehdit suçu olarak değerlendirildiğini belirten İmamoğlu, yargıç olmadığını ve mahkeme kurarak yargılama yapabilecek bir konumda bulunmadığını söyledi.

İmamoğlu, sözlerini mecazi anlamda kullandığını belirterek kastının açık olduğunu savundu. Kendi bildiği doğruları anlatacağını, aleyhine hazırlanan iddianameyi ve kendisine dava açanları eleştirdiğini ifade etti.

"Yargılama eylemi hangi koşullarda tehdit sayılabilir?"

İmamoğlu, ifadesinin devamında "yargılamak" kelimesinin tehdit olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Savcıların ve hakimlerin bu ifadeyi tehdit olarak kabul etmesinin kendileriyle ilgili bir sorun olduğunu öne süren İmamoğlu, bunun yargısal faaliyetlere duyulan güvenle bağlantılı olduğunu iddia etti.

Kendisine güvenen bir savcı veya hakimin "yargılama" sözcüğünden korkmayacağını düşündüğünü belirten İmamoğlu, yargılama eyleminin hangi koşullarda tehdit olarak kabul edilebileceğini sorguladı. Türkiye'deki hakim ve mahkemelerin de yargılama yaparak tehdit suçunu işleyip işlemediğini soran İmamoğlu, bir iddianamenin içeriğine karşı çıkmanın, onu sorgulamanın ve eleştirmenin en doğal hakkı olduğunu savundu.

İddianameye karşı verdiği cevapları millet adına karar verecek hakimlerin huzurunda dile getirdiğini belirten İmamoğlu, bunun suç veya tehdit olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürdü. Hakkında başlatılan soruşturmanın, Türkçede hakaret, tehdit veya benzeri bir suç anlamı taşımadığını savunduğu bir kavrama suç yüklemeye çalıştığını iddia etti.

Kimi kastettiği soruldu

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'na, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım" sözleriyle ne anlatmak istediği ve bu ifadelerle kimi ya da kimleri kastettiği de soruldu.

İmamoğlu, yanıtında "Yargılayacağım" derken mecazi anlamda konuştuğunu, iddianamenin yanlış, yalan ve iftiralarla dolu olduğunu anlatmak istediğini söyledi. Herhangi bir yargılama görevi bulunmadığını ve bu nedenle gerçek anlamda yargılama yapmasının mümkün olmadığını belirtti.

Sözleriyle, o dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan ve halen Adalet Bakanlığı görevini yürüten Akın Gürlek'in soruşturmayı yürütme sürecini ve uygulamalarını kastettiğini ifade eden İmamoğlu, iddianameyi hazırlayanlara veya mahkeme heyetine yönelik kişisel bir kastının bulunmadığını savundu.

İmamoğlu ayrıca, iddianameyi hazırlayanlar ifadesinden görev tanımı bakımından mahkeme heyetinin anlaşılmasının da mümkün olmadığını dile getirdi.


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Başlıklar :ekrem imamoğluibb davasısilivri cumhuriyet başsavcılığısegbis
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Duruşmada tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı: Mecazen söylemiştim
İmamoğlu, hakaretleri sonrası başlatılan soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.
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