İstanbul Beylikdüzü'nde İETT otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada otomobil, tır ile otobüsün arasında sıkıştı.
Tır önündeki otomobile çarptı
Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeki tır, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil de İETT otobüsüne çarptı, böylece zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinde önlem alırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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