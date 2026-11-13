Kilisede 'normal' ama camide 'ayıp': Nuruosmaniye’deki nikah fotoğrafı neden bu kadar tartışıldı?

Külliye bahçesinde yapılan küçük bir nikâh organizasyonunun fotoğrafı sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. Tartışma, tarihî camilerin ve külliyelerin nasıl kullanılacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.