Çorlu-Sarılar Çevre Yolu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde katı atık yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu şoför M.K. yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Hatip Mahallesi Çorlu-Sarılar Çevre Yolu’nun Karatepe mevkisinde meydana geldi.
Devrilen TIR ve Saçılan Atıklar
Çevre yoluna çıkmak üzere bağlantı yolunda ilerleyen M.K.’nin kontrolünü yitirdiği 34 RMB 339 plakalı katı atık yüklü TIR, savrularak devrildi. Kazada katı atıklar yol kenarına saçıldı.
Yaralı şoför tedavi altına alındı
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.K., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yolun yeniden açılması
Devrilen TIR’ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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