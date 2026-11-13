Karaman’da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklama

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 6-12 Kasım tarihlerinde il genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.
Denetim ve operasyonlarda ayrıca 5 gram esrar, 379 gram kenevir ve skunk bitkisi, 297 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise 101 sikke ve 72 obje ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 20 litre kaçak etil alkol, alkol yapımında kullanılan kit ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.