Traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 20 bin hap ve 8 kilo esrar ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalarda 20 bin adet sentetik ecza hap ile 8 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.