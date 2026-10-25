Traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
00:29, 25/10/2026, Pazar
AA
Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Karaman’da tarlada devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki Baki Özyurt yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Baki Özyurt (55) idaresindeki 33 UC 955 plakalı traktör, merkeze bağlı Gülkaya köyü yakınlarındaki tarlada devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Özyurt'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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