Karaman'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Şahin Yaşar (44) yönetimindeki 70 ADE 550 plakalı motosiklet, İbrahim Öktem Caddesi'nde, F.K. idaresindeki 70 DR 231 plakalı kepçe yüklü tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır dorsesinin altında kalan motokurye Yaşar, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.