Karaman'da kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki çift evlerinde ‘siyanür var girmeyin’ yazılı notla ölü bulundu
Karaman'da çocuklarının kendilerinden haber alamadığı boşanma aşamasındaki çift, evlerinde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese giden ekipler, kimyasal koku yayılan dairede karşılaştıkları "Evde siyanür var, girmeyin" notuyla şoke oldu. Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı zehirleyerek öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, kan donduran olayın detayları ortaya çıkmaya başladı.
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