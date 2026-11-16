Feyyaz Şerifoğlu: Allah'ın selamını vermek gündem oluyorsa vay halimize

Feyyaz Şerifoğlu'ndan ödül törenindeki selamlaşmaya açıklama

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, katıldığı ödül töreninde davetlileri “Selamün aleyküm” diyerek selamlamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi. Selamlaşmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine konuşan Şerifoğlu, bunun kendisi için olağan bir davranış olduğunu vurguladı.

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Hayat

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu salonu şaşırttı: Selamun aleyküm diye selamladı





“Uzun zamandır böyle bir sahnede söylenmedi”

Selamlaşmanın neden gündem olduğunu değerlendiren Şerifoğlu, “Aslında değerlerimizde olan bir şeydi ama uzun zamandır böyle bir sahnede söylenmediği için de farklılaştırıldı. Sanırım bizim sektörde böyle tabirler beklenmediği için böyle biraz tepki, iyi veya kötü.” dedi. Şerifoğlu, “Allah'ın selamını verip de eğer gündem oluyorsan vay bizim gündemimizin haline” ifadeleriyle konuya ilişkin değerlendirmesini dile getirdi.

“Ben bugün mahallede de selam veriyorum”

Ödül töreninde Türkmen ve Azerbaycanlı davetlilerin kendi aralarında selamlaştığını gördüğünü ve bundan hoşlandığını anlatan Şerifoğlu, selam vermenin yalnızca törene özgü olmadığını belirtti. Günlük yaşamında da aynı şekilde selamlaştığını söyleyen oyuncu, “Ben bunu zaten kendi gündelik hayatımda olan bir şey. Bugün mahallede de selam veriyorum, sete girerken de 'Selamün aleyküm' diyorum.” diye konuştu.