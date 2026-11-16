İstanbul Boğazı'nı pervaneli uçakla geçti: Kokpitten eşsiz manzaralar ortaya çıktı

İstanbul'un iki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz manzarası, amatör pilot Halit Özbaşlı'nın gerçekleştirdiği uçuşla farklı bir açıdan görüntülendi.
Altı yıldır amatör havacılıkla ilgilenen ve uçuş deneyimlerini sosyal medya hesaplarında paylaşan Özbaşlı, yaklaşık iki yıldır planladığı İstanbul Boğazı geçişini pervaneli uçakla gerçekleştirdi.
450 METRE YÜKSEKLİKTE 15 DAKİKALIK BOĞAZ TURU
Karadeniz'den üçüncü köprü güzergâhı üzerinden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Özbaşlı, yaklaşık 1500 feet (457 metre) irtifada Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.
Yaklaşık 15 dakika süren geçişte, Boğaz'ın iki yakasındaki yerleşim alanları, köprüler, yeşil alanlar ve deniz trafiği havadan kaydedildi. Pervaneli uçağın kanadının ve kokpitinin de görüntülere yansıdığı uçuşta, güneş ışıklarının Boğaz'ın sularında oluşturduğu manzara dikkat çekti.
İKİ YIL PLANLADIĞI UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ
İstanbul Boğazı üzerinde uçmayı uzun süredir planladığını belirten Özbaşlı, bu özel geçişi yaklaşık iki yıllık hazırlığın ardından gerçekleştirdi. Uçuşun toplamda yaklaşık 6 saat sürdüğünü aktaran amatör pilot, İzmir'in Selçuk ilçesinden Kocaeli'deki Cengiz Topel Hava Meydanı'na 3 saatte ulaştığını söyledi. Burada iniş yaparak mola veren Özbaşlı, dönüş yolculuğunu da yaklaşık 3 saatte tamamladı.
İSTANBUL'UN EŞSİZ GÜZELLİĞİ KOKPİTTEN GÖRÜNTÜLENDİ
Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanan yolculuk boyunca kaydedilen görüntülerde, İstanbul Boğazı'nın doğal güzellikleri ve iki kıtayı birbirine bağlayan köprüler ön plana çıktı. Gökyüzünden kaydedilen manzaralar, İstanbul'un alışılmışın dışında bir açıdan görülen güzelliğini gözler önüne serdi.
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