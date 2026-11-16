İstanbul Boğazı'nı pervaneli uçakla geçti: Kokpitten eşsiz manzaralar ortaya çıktı

Erdoğan'ın Şuşa ziyareti sonrası söylem değişti: Türkiye'nin Karabağ zaferindeki rolü tartışılamaz

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Karabağ Zaferi" tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyareti sonrası nokta konuldu. Azerbaycan'da devam eden okullarda başörtüsü yasağı nedeniyle iki ülkenin halkları arasında sosyal medyada tartışmalar çıkmış, bu tartışmalar daha sonrasında televizyon kanallarına da yansımıştı. Türkiye'den başörtüsü yasağına gelen tepkiler sonrası Azerbaycan devlet kanalı AzTV'nin bir yayınında Karabağ'daki zaferi sadece Azerbaycan'a atfetmesi ve Türkiye'nin rolünü dışlayan söylemlerde bulunması da bu tartışmaları alevlendirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Şuşa'ya gerçekleştirdiği ziyaretten sonra söylemler değişti. AzTV, bugünkü yayınında Karabağ Zaferi'ndeki katkılarından ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki rolünde Azerbaycan'a verdiği desteklerden dolayı Türkiye'yi övdü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Birliğimizi ve beraberliğimizi kimse bozamaz" konuşmasını paylaştı.