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10:08, 16/11/2026, Pazartesi

Şafak Sezer: Dua insanın en büyük silahı

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, katıldığı canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Hayatındaki zorluklarla başa çıkmak için duanın en büyük güç olduğunu belirten Sezer, "Birini unutmak ya da hayatımdan çıkarmak için çok dua etmişimdir. Dua insanın en büyük silahı" diyerek kimsenin yaptığı kötülüğün yanına kâr kalmadığına inandığını söyledi.

Ekranların sevilen ve renkli isimlerinden oyuncu Şafak Sezer, konuk olduğu canlı yayın programında yaptığı hayat dersi niteliğindeki açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Mesut Yar’ın sunumuyla ekranlara gelen "İki Arada" programına katılan Sezer, zor zamanlarda sığındığı limanı ve hayata bakış açısını samimiyetle paylaştı.

"UNUTABİLMEK İÇİN BOL BOL DUA EDERİM"

Programda özel yaşamına ve geçmişte yaşadığı kırgınlıklara değinen Şafak Sezer, hayatından çıkarmak istediği ya da hafızasından silmek istediği durumlar için duaya sarıldığını ifade etti. İnsan ilişkilerinde yaşadığı zorlukları maneviyatla aşmaya çalıştığını belirten ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Birini unutmak ya da hayatımdan çıkarmak için çok dua etmişimdir. Kafamdan gitmesi, tamamen unutabilmek için Allah'a bol bol dua ederim. Dua, insanın en büyük silahı."

"KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMIYOR"

Yaşanan olumsuzluklar karşısında sabırlı bir duruş sergilediğini ve adaleti Allah'a bıraktığını vurgulayan Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazen de yaşananları Allah'a havale eder, 'Sen bilirsin Allah'ım' derim. Çünkü kimsenin yaptığının yanına kâr kalmadığına inanıyorum."
Başlıklar :Şafak SezerDuaAllah
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