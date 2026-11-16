Komşuları doğum gününde Ferdi Tayfur'u anlattı: 'Bizi hiç bırakmadı'

Hafızlığını tamamlayan oğlunun haberi babasını ağlattı: Hakkını helal et oğlum
İstanbul Beykoz'daki Göksu Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan talebe Abdullah Taşkıran, babasını arayarak kutlu haberi verdi. Baba Taşkıran, oğlunun hafız olduğunu duyunca gözyaşlarını tutamadı. Babası duygulanınca oğul Taşkıran da ağladı. Oğlundan helallik isteyen ve duada bulunan baba, "İnşallah bu hafızlığın senin gibi diğer parlak çocuklarımıza, gençlerimize de örnek olur" dedi.
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