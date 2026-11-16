Komşuları doğum gününde Ferdi Tayfur'u anlattı: 'Bizi hiç bırakmadı'

Tayfur’u anlatan Kasım Eroğlu, "Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi. Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi’nde oldu. Özel günlerde ve bayramlarda sık sık mahalleye gelirdi. Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yad ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye’nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı" dedi.