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İstanbul’da köy hayatını yaşatan Üsküdar Çocuk Köyü, uzun bir aranın ardından yeniden çocuk sesleriyle şenlendi. Mart 2024’te 85 bin metrekarelik alanda hizmete giren ancak yerel seçimlerin ardından bir süre ziyarete kapatılan tesis, ara tatille birlikte çocuklarla buluştu.

ARA TATİLE YETİŞTİ

Üsküdar Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle cumartesi günü Çocuk Köyü’nde renkli bir şenlik düzenledi. Yedi farklı atölye istasyonunun kurulduğu etkinlikte çocuklar at binme deneyimi yaşadı, oyun alanlarında eğlendi ve çiftlik hayvanlarını yakından tanıdı. Çeşitli atölyelere katılarak yeni deneyimler kazanan miniklere kestane, limonata, süt mısır, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Gün boyu yoğun ilgi gören tesisi 10 bini aşkın çocuk ve aileleri ziyaret etti.

ŞENLİKLER SÜRECEK

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Köyün yeniden çocukların hizmetine sunulduğunu belirten Sarıoğlu, “Üsküdar Çocuk Köyü artık yeniden çocukların. Burası çocuklara köy hayatını hissettirebilmek amacıyla yapılmış özel bir alan. Hedefimiz, çocukların eğlenirken öğrenmesi, şehir hayatının dışında özlediğimiz güzel köy hayatını burada hissederek yaşaması. Çocuk Köyümüz eski ruhuna kavuştu. Atlarımız, ineklerimiz, kuzularımız, koyunlarımız, keçilerimiz köyümüze geri geldi. Şenliklerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

YIL BOYU HİZMET VERECEK

Üsküdar Çocuk Köyü, önümüzdeki dönemde düzenlenecek atölye ve eğitici etkinliklerle çocukları ve ailelerini ağırlamayı sürdürecek. Geleneksel köy yaşamını yakından tanıma fırsatı sunan tesis, farklı yaş gruplarına yönelik aktivitelerle yıl boyunca ziyaret edilebilecek.


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Başlıklar :aktüelhayatçocuk köyü
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Çocuk Köyü yeniden şenlendi
Üsküdar Çocuk Köyü.
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