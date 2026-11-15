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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayışıyla yerleşim alanına inen ayılar, bir apartmanın girişine kadar geldi. Konteyneri deviren ayılar, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Apartman kapısının önünden ayrılmadılar

Apartman önündeki konteyneri deviren ayılar, çevredeki vatandaşların bakışları arasında bir süre bölgede dolaştı. Kapının önünden ayrılmayan ayılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar dışarıda beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşların yöntemleri sonuç vermedi

Evlerine girmek isteyen vatandaşlar, karşılarında ayıları görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Ayıları uzaklaştırmak için farklı yöntemler denediler ancak bütün çabalarına rağmen başarılı olamadı.

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Apartman girişini mesken tutan ayılar yüzünden bina sakinleri kapıdan içeri adım atamadı. Zaman zaman yeni girişimlerde bulunulsa da ayılar bölgeden ayrılmadı.

Ayılar gidince apartmana girebildiler

Gece geç saatlere kadar bekleyen bina sakinleri, ancak ayıların bölgeden uzaklaşmasının ardından apartmana girebildi. Vatandaşların ayılarla yaşadığı ilginç ve bir o kadar da tedirgin edici anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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