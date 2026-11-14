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Altı yıl önceki mesajlar boşanma sebebi sayıldı

11:48, 14/11/2026, Cumartesi
DHA
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2020 yılında evlenen çiftin boşanma davasında Yargıtay'dan emsal niteliğinde değerlendirme geldi. Evlilikten 6 yıl önceki yazışmalar kusur sayılmazken, kadının bu mesajları silmeyip saklaması kusur hanesine yazıldı.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, boşanma davasına konu olan eski mesajlaşmalarla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. 2020 yılında evlenen bir çiftin davasında, kadının eski erkek arkadaşıyla evlilikten 6 yıl önce yaptığı yazışmalar doğrudan kusur kabul edilmedi. Ancak bu mesajları silmeyerek saklaması kusur olarak değerlendirildi.


Boşanma davası Yargıtay'a taşındı


2020 yılında hayatlarını birleştiren çift, evliliklerinde yaşadıkları sorunların ardından karşılıklı boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde görülen davada boşanma talebinin yanı sıra velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat ile çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin talepler de ele alındı.


Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından dosya istinaf incelemesinden geçti. Tarafların avukatlarının temyiz başvuruları üzerine uyuşmazlık Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.


2014 tarihli mesajlar için 6 yıl detayı


Dosyayı inceleyen Yargıtay, kadına sosyal medya üzerinden eski erkek arkadaşıyla mesajlaştığı gerekçesiyle kusur yüklendiğini tespit etti. Ancak söz konusu yazışmaların 2014 yılına ait olduğu belirlendi.


Çiftin 2020 yılında evlendiğine dikkat çeken Daire, evlilikten 6 yıl önce gerçekleşen mesajlaşmaların doğrudan evlilik birliğine ilişkin kusur olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.


Mesajları silmemesi de kusur sayıldı


Yargıtay'ın değerlendirmesinde dikkat çeken ayrıntı ise mesajların ne zaman gönderildiğinden ziyade sonrasında saklanmış olması oldu. Daire, kadının eski erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları silmeyerek muhafaza etmesini de kusur kapsamında değerlendirdi.


Kararda, kadına yüklenen diğer kusurların yanında eski erkek arkadaşıyla olan mesajlaşmalarını saklamasının da dikkate alınması gerektiği belirtildi.


Boşanmada eşit kusur kararı değişmedi


Yargıtay, dosyadaki diğer olayları ve taraflara yüklenen kusurları birlikte değerlendirdi. Mesajların saklanması da kusur olarak kabul edilmesine rağmen çiftin boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğu sonucunda değişiklik yapılmadı.


Tarafların temyiz itirazlarını reddeden Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını 21 Eylül 2026 tarihinde oy birliğiyle onadı.


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Başlıklar :yargıtayboşanma davasıaile hukuku
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Altı yıl önceki mesajlar boşanma sebebi sayıldı
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