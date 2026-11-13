Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinde yeni dönem başladı

13/11/2026, Cuma12:38
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

'Joker' yöntemiyle miras oyunu! Benzer kişileri kullanarak banka hesaplarını boşalttılar13 Kasım 2026 12:30 CumaSON DAKİKA
Ömer Sarıgül de her şeyi anlatmaya hazırlanıyor: Gözler pazartesi gününe çevrildi13 Kasım 2026 12:15 CumaSON DAKİKA
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarı13 Kasım 2026 11:45 CumaSON DAKİKA
Kripto piyasası resmen çakıldı: Fed endişesi ve doların yükselişiyle eridi13 Kasım 2026 11:30 CumaSON DAKİKA
Kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarife13 Kasım 2026 11:15 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarifeAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepkiMilli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsun

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinde yeni dönem başladı

12:12, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 12:18, 13/11/2026, Cuma
AAIHADHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi; merkezlerin cihaz kapasitesi üst sınırı 80 cihaza çıkarılırken muayene, ev hemodiyalizi ve tatil diyalizi süreçlerinde yeni kurallar getirildi.

Diyaliz hizmetlerinin planlanması, sunumu ve denetimine ilişkin usul ve esaslar günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yeni hükümler, diyaliz ünite ve merkezlerinin açılması ile faaliyet göstermesine dair kuralların yanı sıra planlanması ve denetlenmesini de kapsadı. Hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişimi, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi ve ev hemodiyalizi alanlarında düzenlemeler yapıldı.

Kapasite ve tedavi seçenekleri

Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesindeki üst sınır 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde toplam kapasite 80 cihazla sınırlandırıldı. Ayrıca vakıf üniversitelerinin diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesine imkan sağlandı.

Yeni kuralla, periton diyalizinin uygulanmama gerekçesinin diyaliz raporlarında belirtilmesi zorunlu tutuldu; uygulanmama kriterleri de kayıt altına alınacak. Klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli değerlendirilmesi ve evde diyaliz imkanlarının artırılması sağlanacak. Tedavi seçeneklerinin kapsamlı biçimde ele alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Muayene ve Reçete Süreçleri

Hastalar, aylık zorunlu diyaliz muayenelerini tedavi gördükleri merkezin dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek. Başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen diyaliz reçetesi tedavi alınan merkeze sunularak süreç sürdürülebilecek.

Düzenlemeyle hastaların farklı yerlerde bulundukları dönemlerde diyaliz ve diğer sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

Tatil Diyalizi ve Ev Hemodiyalizi

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulunduğu dönemlerde hizmete erişimini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi uygulamasının süresi genişletildi. Daha önce Haziran-ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.

Ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları korunurken hasta takip ve hizmet sunum süreçleri netleştirildi. Aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği de korundu.

Organ Nakline Yönlendirme ve Denetim

Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içerisinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Diyaliz hizmetlerinin denetiminde kullanılan dijital kayıt ve takip altyapısı güçlendirildi. Uygulanan müeyyidelere idari para cezası da eklendi.


Hayat
’Grip sonrası geçmeyen öksürük zatürre belirtisi olabilir’
Hayat
Obezite tanısında tek ölçüt yetmiyor: 844 bin kişinin verileri incelendi
Hayat
İyileşmek isterken daha çok hastalanabilirsiniz: Kış çaylarında şaşırtan bulgular

Başlıklar :diyaliz merkezleridiyaliz tedavisiev hemodiyaliziorgan nakli
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinde yeni dönem başladı
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet