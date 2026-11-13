Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinde yeni dönem başladı

Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi: Şaşırdım 'erkeklerde meme kanseri olur mu?' diye

İstanbul’da yaşayan 70 yaşındaki Hasan Güngör, memesindeki kaşıntı sonrası doktora başvurunca kanser olduğunu öğrendi. Başarılı operasyonla kitle alınırken Güngör, "Önce ciddiye almadım’ derler ya ‘Tanıda geç kalmayın, erken teşhis çok önemli’ diye bir muayene olayım dedim. Şaşırdım, erkeklerde meme kanseri olur mu diye, duymadığım bir şey" dedi. Hastasının tedavisine ilişkin konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Arda Işık ise "Her 100 kadında görülen meme kanserine karşı erkeklerde 1 meme kanseri gözlenmekte. Erkeklerde geç evrede karşımıza çıkabiliyor çünkü ‘Meme dokusu yok, kanser olma ihtimalim yok’ diye yanlış bir düşünce oluşabiliyor. Hastamız, çok şanslıydı erken evrede tanı konulmuştu" dedi.