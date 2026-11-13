Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinde yeni dönem başladı

Diyaliz hizmetlerinin planlanması, sunumu ve denetimine ilişkin usul ve esaslar günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.
Yeni hükümler, diyaliz ünite ve merkezlerinin açılması ile faaliyet göstermesine dair kuralların yanı sıra planlanması ve denetlenmesini de kapsadı. Hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişimi, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi ve ev hemodiyalizi alanlarında düzenlemeler yapıldı.
Kapasite ve tedavi seçenekleri
Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesindeki üst sınır 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde toplam kapasite 80 cihazla sınırlandırıldı. Ayrıca vakıf üniversitelerinin diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesine imkan sağlandı.
Yeni kuralla, periton diyalizinin uygulanmama gerekçesinin diyaliz raporlarında belirtilmesi zorunlu tutuldu; uygulanmama kriterleri de kayıt altına alınacak. Klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli değerlendirilmesi ve evde diyaliz imkanlarının artırılması sağlanacak. Tedavi seçeneklerinin kapsamlı biçimde ele alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Muayene ve Reçete Süreçleri
Hastalar, aylık zorunlu diyaliz muayenelerini tedavi gördükleri merkezin dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek. Başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen diyaliz reçetesi tedavi alınan merkeze sunularak süreç sürdürülebilecek.
Düzenlemeyle hastaların farklı yerlerde bulundukları dönemlerde diyaliz ve diğer sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.
Tatil Diyalizi ve Ev Hemodiyalizi
Diyaliz hastalarının farklı illerde bulunduğu dönemlerde hizmete erişimini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi uygulamasının süresi genişletildi. Daha önce Haziran-ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.
Ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları korunurken hasta takip ve hizmet sunum süreçleri netleştirildi. Aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği de korundu.
Organ Nakline Yönlendirme ve Denetim
Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içerisinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.
Diyaliz hizmetlerinin denetiminde kullanılan dijital kayıt ve takip altyapısı güçlendirildi. Uygulanan müeyyidelere idari para cezası da eklendi.
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