İyileşmek isterken daha çok hastalanabilirsiniz: Kış çaylarında şaşırtan bulgular
Havaların soğumasıyla birlikte tüketimi artan kış çayları, bilimsel bir araştırmayla gündeme geldi. Mersin Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bilim insanlarının 15 farklı aktardan temin ettiği 11 kış çayını incelediği çalışmada kuş tüyü, böcek larvası, yumurtası, taş, ip ve mantar bulaşması tespit edildi. Araştırmacılardan Dr. Muhyettin Şentürk, özellikle alerjisi bulunan kişilerin bu karışımları tüketirken dikkatli olması gerektiğini belirtti.
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