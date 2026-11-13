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İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm: Lodos fırtınası ve sağanak sert vuracak

09:30, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:15, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, hafta sonuyla birlikte batı kesimlerden başlayarak tüm yurda yayılacak şiddetli yağış ve fırtına için peş peşe uyarılar yayımladı. Hızı saatte 90 kilometreyi bulacak lodos fırtınası ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde sarı kodlu alarm verildi.

Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artış gösterirken, batı bölgeler kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışların etkisi altına giriyor.

Hafta sonu boyunca batıdan başlayarak kademeli şekilde doğuya ilerleyecek yağışlı sistem nedeniyle yetkililer ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Alarm verilen iller; İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olarak sıralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise sabah saatlerinden itibaren hızı saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşacak lodos fırtınasının cumartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

DENİZLERDE FIRTINA, İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR


Meteoroloji verilerine göre Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Karada ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar, Marmara'nın batısında ise 60-90 km/saat hızla kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.


Yağışlı sistemin cumartesi gününden itibaren etki alanını genişleterek İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'e yayılacağı öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR


Yurt genelinde beklenen hava durumu ve bazı illerdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:


Marmara: Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevreleri sağanak yağışlı. İstanbul 21°C (parçalı ve çok bulutlu), Bursa 23°C (sağanak yağışlı), Çanakkale 22°C (sağanak yağışlı).


Ege: Kıyı Ege ve Manisa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 23°C, Manisa 23°C, Muğla 17°C, Denizli 22°C.

İSTANBUL VE 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: AKOM'DAN LODOS ALARMI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yarın için 11 ili kapsayan sarı kodlu uyarı yayımladı.

Akdeniz: Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22°C, Adana 23°C, Hatay 19°C.


İç Anadolu: Gece saatlerinden sonra Ankara (18°C), Eskişehir (19°C) ve Çankırı (18°C) çevreleri sağanak yağışlı; Konya 19°C.

Karadeniz: Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop çevreleri sağanak yağışlı. Bolu 19°C, Düzce 24°C, Zonguldak 25°C, Samsun 24°C, Trabzon 22°C.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Erzurum 9°C, Van 11°C, Diyarbakır 16°C, Şanlıurfa 19°C.

Başlıklar :istanbultürkiyelodos fırtınasısağanak yağışsarı kodlu alarmmeteoroloji genel müdürlüğühava durumu
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İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm: Lodos fırtınası ve sağanak sert vuracak

Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artış gösterirken, batı bölgeler kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışların etkisi altına giriyor.

Hafta sonu boyunca batıdan başlayarak kademeli şekilde doğuya ilerleyecek yağışlı sistem nedeniyle yetkililer ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Alarm verilen iller; İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olarak sıralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise sabah saatlerinden itibaren hızı saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşacak lodos fırtınasının cumartesi öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

DENİZLERDE FIRTINA, İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR


Meteoroloji verilerine göre Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Karada ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar, Marmara'nın batısında ise 60-90 km/saat hızla kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.


Yağışlı sistemin cumartesi gününden itibaren etki alanını genişleterek İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'e yayılacağı öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR


Yurt genelinde beklenen hava durumu ve bazı illerdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:


Marmara: Güneyi ile Yalova ve Sakarya çevreleri sağanak yağışlı. İstanbul 21°C (parçalı ve çok bulutlu), Bursa 23°C (sağanak yağışlı), Çanakkale 22°C (sağanak yağışlı).


Ege: Kıyı Ege ve Manisa çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 23°C, Manisa 23°C, Muğla 17°C, Denizli 22°C.

İSTANBUL VE 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: AKOM'DAN LODOS ALARMI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yarın için 11 ili kapsayan sarı kodlu uyarı yayımladı.

Akdeniz: Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22°C, Adana 23°C, Hatay 19°C.


İç Anadolu: Gece saatlerinden sonra Ankara (18°C), Eskişehir (19°C) ve Çankırı (18°C) çevreleri sağanak yağışlı; Konya 19°C.

Karadeniz: Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop çevreleri sağanak yağışlı. Bolu 19°C, Düzce 24°C, Zonguldak 25°C, Samsun 24°C, Trabzon 22°C.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Erzurum 9°C, Van 11°C, Diyarbakır 16°C, Şanlıurfa 19°C.

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