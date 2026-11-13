İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm: Lodos fırtınası ve sağanak sert vuracak

DENİZLERDE FIRTINA, İÇ KESİMLERDE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR





Meteoroloji verilerine göre Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.





Karada ise Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar, Marmara'nın batısında ise 60-90 km/saat hızla kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.





Yağışlı sistemin cumartesi gününden itibaren etki alanını genişleterek İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'e yayılacağı öngörülüyor.