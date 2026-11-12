Marmara’da fırtına alarmı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Tekirdağ'ın da dahil olduğu Marmara Bölgesi genelinde 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren rüzgar etkisini göstermeye başlayacak. 13 Kasım Cuma sabahından itibaren hızını daha da artıracak olan rüzgarın, saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşarak fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

UYARI CUMARTESİ AKŞAM SAATLERİNE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarı takvimine göre fırtına riski 12 Kasım Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak ve 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'a kadar geçerliliğini koruyacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ÇATI UÇMASI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, 3 gün boyunca etkisini sürdürecek fırtına nedeniyle meydana gelebilecek riskleri tek tek sıraladı. Açıklamada; kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi tehlikelere dikkat çekilerek vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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