İBB'de zam yağmuru! Su ulaşım otopark derken zam oranları yüzde 6 bini aştı

Karaköse, İSPARK otoparklarına yapılan zamlara da değinerek, 2019'da 1-2 saat yol kenarı parkının 6 lira olduğunu, yüzde 3567 zamla bunun 220 liraya çıkarıldığını ifade etti.





Öğrenci yurtlarının fiyat tarifesini gündeme getiren Karaköse, İBB'nin 10 bin kişilik öğrenci yurdu vaadinde bulunduğunu ancak 7 yılda toplam 6 bin 232 yatak kapasitesine ulaşabildiğini dile getirdi.





Karaköse, KYK devlet yurtlarının ücretinin 1590 lira, İBB'nin yurt ücretlerinin ise 3 bin 840 lira olduğuna dikkati çekerek, İBB'nin yurt ücretinin KYK yurtlarının ücretinden yaklaşık yüzde 141,5 daha yüksek olduğunu kaydetti.