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İBB'de zam yağmuru! Su ulaşım otopark derken zam oranları yüzde 6 bini aştı

08:49, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:55, 12/11/2026, Perşembe
AA
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İBB Meclisi'nde konuşan AK Parti Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, 2019-2026 yılları arasında belediye hizmetlerine yapılan zamları açıkladı. Suya yüzde 1573, toplu ulaşıma yüzde 1677, otoparka yüzde 3567 zam yapıldığını belirten Karaköse, "İstanbul'u dert edinmediniz, İstanbul'a dert oldunuz" sözleriyle CHP yönetimini eleştirdi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.Mecliste gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, 2019 ile 2026 yılları arasında İBB'nin yaptığı zamları anlattı.


SUYA YÜZDE 1573 ZAM


Seçimlerde, "İstanbullulara suyu ucuza kullandıracağız" ve "Su kullanım ücretlerinde yüzde 40 indirim yapacağız" vaatlerinde bulunulduğunu söyleyen Karaköse, 2019 yılında su bedeli 4 lirayken bugün rakamın 66,91 lira olduğunu, 7 yılda yüzde 1573 zam yapıldığını belirtti.

Karaköse, toplu ulaşıma ilişkin, 2019 yılında bilet fiyatının 2,60 lira olduğunu, yüzde 1677 zamla 2026 yılında bu fiyatın 46,20 liraya yükseltildiğini söyledi. 


Bilet fiyatlarıyla motorin, enflasyon ve işçilik giderlerini karşılaştıran Karaköse, "2019'dan bu yana motorin artış oranı yüzde 1421, enflasyon yüzde 917, işçilik giderlerinde yüzde 1237'lik artış olmuş. Bu artışların ortalaması yüzde 1192 olmuşken siz bunu fırsata çevirip artışı yüzde 1677 yaptınız." diye konuştu.

Karaköse, İSPARK otoparklarına yapılan zamlara da değinerek, 2019'da 1-2 saat yol kenarı parkının 6 lira olduğunu, yüzde 3567 zamla bunun 220 liraya çıkarıldığını ifade etti.


Öğrenci yurtlarının fiyat tarifesini gündeme getiren Karaköse, İBB'nin 10 bin kişilik öğrenci yurdu vaadinde bulunduğunu ancak 7 yılda toplam 6 bin 232 yatak kapasitesine ulaşabildiğini dile getirdi.


Karaköse, KYK devlet yurtlarının ücretinin 1590 lira, İBB'nin yurt ücretlerinin ise 3 bin 840 lira olduğuna dikkati çekerek, İBB'nin yurt ücretinin KYK yurtlarının ücretinden yaklaşık yüzde 141,5 daha yüksek olduğunu kaydetti.

Belediye hizmetlerindeki diğer zamlara da değinen Karaköse, Baruthane etkinlik alanının kirasının 2 bin 500 liradan yüzde 9500 zamla 240 bin liraya, mezarlıklarda çeşme yapımının 10 bin liradan yüzde 4900 zamla 500 bin liraya yükseltildiğini söyledi. 


Karaköse, "Sözün özü şudur, CHP yönetimi bu göreve gelirken indirim vadettiniz, 'sosyal belediyecilik' dediniz, 'hayatı ucuzlatacağız' dediniz. Bugün geldiğimiz noktada ise suda yüzde 1573, ulaşımda yüzde 1677, otoparkta yüzde 3567, mezarlık çeşmesinde yüzde 4900, hafriyatta yüzde 6000 zam yaptınız. İstanbul'u dert edinmediniz, İstanbul'a dert oldunuz." dedi.



Meryem Karaköse'nin konuşmasının ardından söz alan Yeni Partili Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu, Türkiye'de koşulların normal olmadığını, normal olmayan koşullarda verilen sözlerin yerine getirilmesinin de mümkün olmadığını söyledi.

Başlıklar :meryem karaköseistanbulibbistanbul büyükşehir belediyesi
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İBB'de zam yağmuru! Su ulaşım otopark derken zam oranları yüzde 6 bini aştı

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.Mecliste gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi Meryem Karaköse, 2019 ile 2026 yılları arasında İBB'nin yaptığı zamları anlattı.


SUYA YÜZDE 1573 ZAM


Seçimlerde, "İstanbullulara suyu ucuza kullandıracağız" ve "Su kullanım ücretlerinde yüzde 40 indirim yapacağız" vaatlerinde bulunulduğunu söyleyen Karaköse, 2019 yılında su bedeli 4 lirayken bugün rakamın 66,91 lira olduğunu, 7 yılda yüzde 1573 zam yapıldığını belirtti.

Karaköse, toplu ulaşıma ilişkin, 2019 yılında bilet fiyatının 2,60 lira olduğunu, yüzde 1677 zamla 2026 yılında bu fiyatın 46,20 liraya yükseltildiğini söyledi. 


Bilet fiyatlarıyla motorin, enflasyon ve işçilik giderlerini karşılaştıran Karaköse, "2019'dan bu yana motorin artış oranı yüzde 1421, enflasyon yüzde 917, işçilik giderlerinde yüzde 1237'lik artış olmuş. Bu artışların ortalaması yüzde 1192 olmuşken siz bunu fırsata çevirip artışı yüzde 1677 yaptınız." diye konuştu.

Karaköse, İSPARK otoparklarına yapılan zamlara da değinerek, 2019'da 1-2 saat yol kenarı parkının 6 lira olduğunu, yüzde 3567 zamla bunun 220 liraya çıkarıldığını ifade etti.


Öğrenci yurtlarının fiyat tarifesini gündeme getiren Karaköse, İBB'nin 10 bin kişilik öğrenci yurdu vaadinde bulunduğunu ancak 7 yılda toplam 6 bin 232 yatak kapasitesine ulaşabildiğini dile getirdi.


Karaköse, KYK devlet yurtlarının ücretinin 1590 lira, İBB'nin yurt ücretlerinin ise 3 bin 840 lira olduğuna dikkati çekerek, İBB'nin yurt ücretinin KYK yurtlarının ücretinden yaklaşık yüzde 141,5 daha yüksek olduğunu kaydetti.

Belediye hizmetlerindeki diğer zamlara da değinen Karaköse, Baruthane etkinlik alanının kirasının 2 bin 500 liradan yüzde 9500 zamla 240 bin liraya, mezarlıklarda çeşme yapımının 10 bin liradan yüzde 4900 zamla 500 bin liraya yükseltildiğini söyledi. 


Karaköse, "Sözün özü şudur, CHP yönetimi bu göreve gelirken indirim vadettiniz, 'sosyal belediyecilik' dediniz, 'hayatı ucuzlatacağız' dediniz. Bugün geldiğimiz noktada ise suda yüzde 1573, ulaşımda yüzde 1677, otoparkta yüzde 3567, mezarlık çeşmesinde yüzde 4900, hafriyatta yüzde 6000 zam yaptınız. İstanbul'u dert edinmediniz, İstanbul'a dert oldunuz." dedi.



Meryem Karaköse'nin konuşmasının ardından söz alan Yeni Partili Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu, Türkiye'de koşulların normal olmadığını, normal olmayan koşullarda verilen sözlerin yerine getirilmesinin de mümkün olmadığını söyledi.

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