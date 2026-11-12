İBB'de zam yağmuru! Su ulaşım otopark derken zam oranları yüzde 6 bini aştı

'Fon'da 3 kişiye daha tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı ve Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 7 şüpheli dün adliyeye sevk edildi.
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