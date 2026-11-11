Silivri'de iki motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

Tuzla açıklarında 8 aylık sürgün: 10 Hintli mürettebat maaş almadan temiz su ve yemek olmadan yaşıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken insanlığın gıda krizine çare olması için açılan ’Tahıl Koridoru’ gemisi Alan maddi sıkıntılardan dolayı 2023 yılından bu yana Türkiye’de terk edilmiş olarak kaldı. Alan gemisindeki 10 Hintli mürettebat, yaklaşık 8 aydır maaş alamadıklarını ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek ülkelerine dönmek için yardım istedi. İstanbul Tuzla açıklarında ITF ve Türk Kızılay’ın destek verdiği gemide; yiyecek, içme suyu, yakıt ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığı ifade edildi. Tuzla açıklarındaki gemi, dron ile görüntülendi.