Silivri'de iki motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Caddede seyreden 2 motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüleri sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 2 sürücü ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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