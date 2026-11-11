Türkiye'den Doğu Akdeniz'de çalışacak Fransız gemisine izin

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Türkiye, Yunanistan’ı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden İsrail’e bağlaması planlanan kablo hattı için deniz araştırmalarının başlamasına, dün gece yayımladığı NAVTEX ile onay verdi.

Böylece projenin yürütücüsü Fransa ile kablo güzergâhının bir bölümünün kendi kıta sahanlığından geçtiğini belirten Türkiye arasında günlerdir süren diplomatik temaslar sonuçlanmış oldu.

Ankara’nın onayıyla projenin önündeki belirsizlik ortadan kalkmış oldu.

Türkiye’nin yayınladığı denizcilik duyurusuyla, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin NAVTEX hizmet alanı ve kıta sahanlığı içinde gerçekleştirilecek deniz araştırmalarının, Türk makamlarıyla koordine edilen ve bu makamların onay verdiği güzergâhlarda yapılacağı belirtildi.

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Ayrıca Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin 10 Kasım 2026 ile 19 Mart 2027 tarihleri arasında sualtı kablosunun döşenmesine yönelik araştırma faaliyetlerini gerçekleştireceği koordinatlar da duyuruda yer aldı.

Bu arada Türkiye’nin onayı ile rahatlayan ancak kendi kamuoyuna Ankara’nın izni alınmadığını vurgulama kaygısı taşıyan Yunan Dışişleri Bakanlığı Türk NAVTEX’inin önemsiz olduğunu iddia etti.

27 Ekim’den bu yana Girit’in Kandiye Limanı’nda bekleyen Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, dün akşam test amacıyla limandan ayrıldı. Geminin testlerin ardından yaklaşık 24 saat içinde Doğu Akdeniz’e açılarak Kaşot Adası açıklarında çalışmalara başlaması bekleniyor.

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