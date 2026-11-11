İklim krizinde ayakta kalmaktan daha fazlası için sigortaya ihtiyacımız var

Türkiye’nin 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya’da ev sahipliği yaptığı COP31, iklim risklerinin ekonomik ve toplumsal etkilerini dünya gündemine taşıyor. Türkiye Sigorta Birliği ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, son dönemde yaşanan sellerin, kuraklığın ve aşırı hava olaylarının iklim krizinin artık geleceğin değil, bugünün meselesi olduğunu gösterdiğini belirtti. “Bir sel yalnızca evleri ve araçları değil, üretimi, ticareti ve istihdamı da etkiliyor. Kuraklık, tarımsal üretimden gıda fiyatlarına kadar geniş bir alanda sonuçlar doğuruyor. İklim risklerini artık ekonomik kararlarımızın, yatırımlarımızın ve kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirmek zorundayız” diyen Yaşar, dayanıklılık anlayışının da değişmesi gerektiğini vurguladı.

‘SİGORTA OLMADAN DAYANIKLI BİR EKONOMİ İNŞA EDİLEMEZ’

Ahmet Yaşar, “Dayanıklılığı uzun yıllar bir felaketin ardından yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladık. Oysa bugün mesele yalnızca eski halimize dönebilmek değil. Değişen koşullara uyum sağlamak, yeni riskleri yönetmek ve hayatın sürekliliğini korumak zorundayız. Bir sonraki afete aynı kırılganlıklarla yakalanıyorsak, yaşadıklarımızdan yeterince ders çıkarmamışız demektir” ifadelerini kullandı. İklim krizine karşı dayanıklılığın yalnızca afet sonrasında alınacak önlemlerle sağlanamayacağını belirten Ahmet Yaşar, şehir planlamasından altyapı yatırımlarına, sanayiden tarıma kadar bütün ekonomik kararların risk yönetimi ve sigorta perspektifiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliği tarafından oluşturulan Insurance House girişimine destek verdiklerini belirten Yaşar, 11–12 Kasım’da gerçekleştirilen COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi ile 13–14 Kasım’da UNEP FI tarafından düzenlenecek COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigorta Zirvesi’nin uluslararası iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Yaşar, “İklim finansmanını yalnızca karbon emisyonlarının azaltılmasıyla sınırlı düşünemeyiz. Şehirlerimizi, altyapımızı ve üretimimizi değişen iklim koşullarına hazırlamak da ciddi kaynaklar gerektiriyor. Sigorta ve reasüransın bu süreçteki rolü, ekonomik dayanıklılığın temelinde yer alıyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin Insurance House girişiminin bu anlayışın uluslararası düzeyde güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Türkiye’nin COP31 ev sahipliğini desteklediklerini vurgulayan Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı: “Geleceği koruma sorumluluğunu paylaşıyoruz. Geleceğe güvenle bakmak istiyorsak, yarının koşullarına bugünden hazırlanmalıyız. Bunun yolu da sigortacılığı ekonomik ve toplumsal dayanıklılığın vazgeçilmez yapı taşı olarak kabul etmekten geçiyor. İklim krizinde ayakta kalmaktan daha fazlasına ihtiyacımız var. Güçlü bir sigorta sistemi olmadan bunu başaramayız.”

Eyüp Özsoy

MARMARA SELLERİNDE HASAR 14 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, ekim ayında Marmara Bölgesi’nde yaşanan sellerin sigorta bilançosuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Son verilere göre sektör genelinde açılan hasar dosyası sayısı 12.440’a, toplam bildirilen hasar büyüklüğü 13,86 milyar TL’ye ulaştı. Bugüne kadar sigortalılara yaklaşık 1,09 milyar TL tazminat ödendi. Hasar tespit ve ödeme süreçleri devam ediyor. Ancak bu rakamlar yalnızca sigorta güvencesi altındaki zararları gösteriyor. Sigortasız kayıpları da düşündüğümüzde afetin ekonomik boyutunun çok daha büyük olduğunu görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Reklam Reklam

Ekonomi

Brent petrol 10 haftanın dibini gördü: Gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Ekonomi

Peynir üretiminde yeni dönem: Tamamen yasaklandı etiketlerde artık o ifadeler kullanılmayacak

Ekonomi

Apple'dan Türkiye'ye dev yatırım hamlesi: Binlerce kişiye kariyer kapısı aralanacak