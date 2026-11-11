Afyonkarahisar'da 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak

İklim krizinde ayakta kalmaktan daha fazlası için sigortaya ihtiyacımız var

Türkiye Sigorta Birliği ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, COP31’in Antalya’da başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, iklim krizinin artık yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Sigortacılığın ekonomik ve toplumsal dayanıklılığın vazgeçilmez yapı taşı olduğuna dikkat çeken Yaşar, “İklim krizinde ayakta kalmaktan daha fazlasına ihtiyacımız var. Güçlü bir sigorta sistemi olmadan bunu başaramayız” ifadelerini kullandı.