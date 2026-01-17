Jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkıyor

Yeni Şafak
09:3517/01/2026, Cumartesi
AA
Söz konusu sahanın ihalesi 25 Şubat'ta Saray Mahallesi Muş Karayolu üzerindeki Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.
Bingöl’de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak. Alanı 1114 hektar olan sahanın muhammen bedeli 486 bin 582 lira 9 kuruş, geçici teminat bedeli ise 14 bin 600 lira olarak belirlendi.

Bingöl İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,
Bingöl Karlıova İlçesi Aynik Köyü sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Alanı 1114 hektar olan sahanın muhammen bedeli 486 bin 582 lira 9 kuruş, geçici teminat bedeli ise 14 bin 600 lira olarak belirlendi.

Söz konusu sahanın ihalesi 25 Şubat'ta Saray Mahallesi Muş Karayolu üzerindeki Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.


