MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA 2026: Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, 14-15 günlük farklar ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri için beklenen tarih geldi. Ocak ayı maaş zamlarının 15’inden itibaren yürürlüğe girmesi nedeniyle oluşan 14–15 günlük fark ödemeleri, milyonlarca hak sahibinin gündeminde yer alıyor. Memurlar, memur emeklileri ve diğer emekliler ödeme takvimini yakından takip ediyor.
Ocak zammının ardından oluşan maaş farkları için gözler ödeme takvimine çevrildi. Memur maaşları ayın 15’inden itibaren geçerli olduğu için, hem kamu çalışanları hem de memur emeklileri fark ödemesi alacak. “Maaş farkı yattı mı?” sorusu ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA 2026
Memur ve emekli maaş farkı ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini kontrol etmek isteyenler, maaş aldıkları bankaların müşteri hizmetleri üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler. Alternatif olarak maaş alacakların şubelere gitmelerine gerek bulunmazken internet bankacılığı, mobil bankacılık üzerinden maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.
Kamu kurumlarında görev yapan memurların maaşları her ayın 15’inden itibaren işlendiği için 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında hesaplama yapılıyor. Memurlar maaş zammı sebebiyle 15 günlük fark ödemesi alacak.
ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri tahsis numarasına göre Ocak ayının ilk haftası maaşlarını zamsız olarak aldı. Tahsis numarası 1-3 arasında olanlar 1 Ocak’ta, 4-6 olanlar 2 Ocak’ta, 7-9 olanlar 3 Ocak’ta ve 0 olanların ise 4 Ocak’ta maaşları hesaplara yatırıldı.
Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurlar ise normal şartlarda maaşlarını bugün (15 Ocak) tarihinde alıyor. Zamlı maaşlar, Ocak ayından itibaren işlendiği için bugün zamlı maaşların hesaplara aktarılması bekleniyor.
SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaşlar 17-26 Ocak’ta yatırılacak Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?
En düşük emekli maaşına normal şartlarda yüzde 12.18 oranında zam yapılacaktı. AK Parti hükümeti harekete geçerek en düşük emekli maaşında yeni bir düzenlemeye imza attı. 2025 yılının Temmuz-Aralık aylarında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylığı %18.48 zamlanarak yaklaşık 20 bin lira seviyesine çekildi. Konuya ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Maaşlarını en düşük alt sınırdan alan emeklilerinin de zamlı maaşlarının bu ay yatması bekleniyor.