500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da TOKİ kura çekimi tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar ise şimdi sözleşme tarihleri, peşinat tutarı ve aylık taksit detaylarını araştırıyor. Özellikle Şanlıurfa TOKİ peşinat oranı, TOKİ Şanlıurfa taksitleri ve TOKİ Şanlıurfa ödeme planı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak. Hak sahipleri, konut tipine göre değişen peşinat miktarı, vade süresi ve aylık ödeme planını öğrenmek için TOKİ tarafından yapılan resmi duyuruları ve sözleşme sürecine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek konutlar, Şanlıurfa'da dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 500 bin sosyal konut Şanlıurfa TOKİ peşinat tutarları projeye ve konut tipine göre değişirken genellikle düşük peşinat avantajıyla sunuluyor. Yüzyılın Konut Projesi TOKİ Şanlıurfa taksitleri ise uzun vadeli ödeme seçenekleri sayesinde vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde planlanıyor ve %10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle ödenebiliyor.

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK? TOKİ tarafından aktarılan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinde hak sahibi olan vatandaşlar, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmelerini imzalayacaklar.

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.

TOKİ İLK TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK? TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk taksitler, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. TOKİ tarafından konuyla ilgili yayımlanan belgede yer alan ifadeler ise şöyle: "Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir."