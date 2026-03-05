Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri, bölgedeki çatışmalar, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki çatışmaları, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran'daki gelişmelerin çok yakından izlendiğini, sivil ölümlerinden üzüntü duyulduğunu ve artmasından endişe edildiğini, çatışmaların bölgeye yayılmasının kabulünün ise mümkün olmadığını belirtti.
Erdoğan, İran'daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını, Türkiye'nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede ve dünyadaki çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma işbirliklerini artırmayı gerekli kıldığını, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti.


