Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü: Gündem İran ve küresel gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü: Gündem İran ve küresel gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki savaşa yönelik liderlerle barış odaklı temasların süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan görüşmede Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

"Türkiye tarafından yakından takip ediliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da başlayan ve bölgeyi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.



