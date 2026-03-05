Yeni Şafak
Cemre toprağa düştü mü?

5/03/2026, Perşembe
Cemre düştü mü?
Doğanın uyanışını simgeleyen cemre düşme takviminde üçüncü aşamaya gelindi. Halk inanışına göre baharın gelişini haber veren cemre, 19-20 Şubat'ta havaya, 26-27 Şubat tarihlerinde ise suya düştü. Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde ise toprağa düşüyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre ne zaman düşüyor?

Havaların ısınmasını temsil eden, baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

İkinci cemrenin de 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştüğüne inanılıyor.

Doğanın uyanışı olarak uyanışı olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor. Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.

