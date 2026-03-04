Ankara TOKİ kurası çıkmayanların başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Ankara ili için kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile Ankara’da inşa edilecek toplam 31 bin 73 konut için hak sahipleri belirlendi. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücreti olan 5 bin TL’nin ne zaman geri verileceğini merak ediyor. İşte 5000 TL'lik başvuru bedeli nasıl geri alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

1 /4 Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. 3 Mart Salı günü Ankara için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Ankara merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücreti olan 5 bin TL’nin ne zaman geri verileceğini merak ediyor. İşte 5000 TL'lik başvuru bedeli nasıl geri alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

2 /4 Ankara TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak? “500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

3 /4 E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor. e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için; 1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın. 2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın. 3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.