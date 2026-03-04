1999 yılında din adamı olmak amacıyla eğitimine Kum'da devam etmiştir. Mücteba Hamaney’in babası üzerinde güçlü bir etkisi olduğu ve onun olası haleflerinden biri olarak konuşulduğu düşünülüyordu.

Kum’da medrese eğitimi alan Mücteba Hamaney, diğer beş kardeşinin aksine siyasi etkisini Hamaney’in çevresindeki en güçlü figürlerden biri hâline gelerek pekiştirdi. 2000’li yıllarda başlayan bu süreç, bugün onu Dini Liderlik Ofisi’nin fiili yöneticisi konumuna taşıdı.