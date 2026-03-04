İran'ın yeni dini liderinin öldürülen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi. 1979 yılında İran İslam Cumhuriyeti kurulmadan 10 yıl önce, 1969 yılında İran'ın önemli dini merkezlerinden Meşhed'de dünyaya gelen Mücteba Hamaney, Devrim Muhafızları ile olan yakınlığı ile biliniyor.
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilen İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in geçtiği yönündeki iddialar gündeme geldi. İran’da dini liderlik makamına getirildiği öne sürülen Mücteba Hamaney’in hayatı ve biyografisi kamuoyunda yeniden tartışılmaya başladı. Uzun yıllardır İran’daki siyasi ve dini çevrelerde etkili bir isim olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr çevrelerle yakın ilişkileriyle biliniyor. İran siyasetinde perde arkasındaki etkili figürlerden biri olarak gösterilen Mücteba Hamaney’in, olası liderlik senaryosunda ülkenin dini ve siyasi geleceğini nasıl şekillendireceği ise merak konusu oldu. İşte Mücteba Hamaney’in hayatı ve biyografisi.
MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?
Mücteba Hamaney 8 Eylül 1969 yılında İran'da doğdu. 2026ʼda öldürülen İran yüce lideri Ali Hamenei’nin oğludur. Liseden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi almıştır. İlk hocaları arasında babası Ali Hamanei ve Mahmud Haşimi Şahrudi yer almaktadır.
1999 yılında din adamı olmak amacıyla eğitimine Kum'da devam etmiştir. Mücteba Hamaney’in babası üzerinde güçlü bir etkisi olduğu ve onun olası haleflerinden biri olarak konuşulduğu düşünülüyordu.
Kum’da medrese eğitimi alan Mücteba Hamaney, diğer beş kardeşinin aksine siyasi etkisini Hamaney’in çevresindeki en güçlü figürlerden biri hâline gelerek pekiştirdi. 2000’li yıllarda başlayan bu süreç, bugün onu Dini Liderlik Ofisi’nin fiili yöneticisi konumuna taşıdı.
Kamuya açık görevlerde bulunmayan oğul Hamaney, hem Devrim Muhafızları hem de istihbarat teşkilatıyla derin ilişkiler geliştirdi. Uzmanlar, Ali Hamaney’in halefi olarak, özellikle eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 2024’te bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle Mücteba Hamaney’i işaret ediyor.