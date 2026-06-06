Fenerbahçe başkanlık seçimi için son viraja girildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yeni başkan seçilmek için oy toplayacaklar. En çok oyu alan isim yeni başkan seçilecek. Kritik seçim öncesi "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta" sorusu yöneltiliyor. Sarı-lacivertli kulüpte alınan olağanüstü genel kurul kararı sonrası gözler kongre sürecine çevrilirken, başkanlık yarışına ilişkin gelişmeler de kamuoyunun yakın takibine girdi. Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman yapılacak? FB başkan adayları kimler? Aziz Yıldırım, Hakan Safi oy oranları belli oldu mu? İşte ayrıntılar.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde, saat 10.00’da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak.
Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 44.741’dir. Genel Kurul’a katılacak üyeler; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.
Seçimi Şekip Mosturoğlu yönetecek
Mevcut Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, oy çokluğuyla Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yönetmesi için seçildi.
Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı?
Fenerbahçe başkanlık seçimi için oy kullanımı 7 Haziran Pazar günü eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleşecek. Oy verme işlemi 10.00’da başlayıp, saat 17.00’de sona erecek. Daha sonra ise oy sayımına geçilecek. Fenerbahçe başkanlık seçimi sonuçlarının saat 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.
Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı görevini kesintisiz olarak yürüttü. Tecrübeli isim, 6 Mayıs 2026’da başkanlık için adaylığını resmen açıkladı. Yıldırım, kulübün 120. yılına yeni bir başlangıç yapmak ve camiada birlik sağlamak amacıyla bu yarışa katıldığını belirtti.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
Hakan Safi geçmişte Ali Koç yönetiminde yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. İş dünyasında tanınan Safi, genç ve dinamik bir ekiple başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Seçim süresince, kulübün geleceğine dair projelerini ve yönetim planlarını kongre üyeleriyle paylaşmayı hedefliyor.
HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan
Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ
Sadettin Saran: Bir dönemin son konuşmasını yapmak için geldim
7 yıllık Ali Koç yönetiminin yerine gelen ve şampiyon olamadığı için seçime adaylığını koymayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bir dönemin son konuşmasını yapmak için geldim. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanı için düşüncelerimizi ifade ettik. Sorumluluktan kaçmayı değil elimizi taşın altına koymayı tercih ettik" diye konuştu.
Normalden daha çok eleştirildiği aktaran ve "8 ay önce görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz" ifadelerini kullanan Saran, "Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak kabul ettik, bahane üretmek yerine çözüm ürettik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Dönüp baktığımda bundan dolayı pişmanlık duymuyorum. Aynı şeyleri tekrar etmek için bu göreve gelmedik. Zaten değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu verdiniz. 8 ay önce görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz" dedi.
Sözlerini sürdüren Saran, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe tarihinin 1 sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık"
"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren, heyecan veren bir kulüp olması için çabaladık. Bu süreçte kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm üretmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık, kupalar kazandık, sevindik, üzüldük, düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak, bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin 1 sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazanılan hiçbir kupa küçümsenemez. Bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik, ne sabır ne süre dedik. Fenerbahçe başkanı şampiyonluk dışında bir hedef koyamaz. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele verdik. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz 1 gole sizin kadar sevinen, puan kaybına üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Yeterli mi, elbette değil. Bu kupa da bir dönüm noktası olacak. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek.
"62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım"
Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Şunu da söylemem lazım, bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek beni ayakta tuttu. Bu yüzden Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Tam tersine hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden heyecanlandım. Şunu da ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım. Çünkü bu bir maçın, bir kupanın kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı.
"Alnım ak, başım dik ayrılıyorum"
Kırgınlıkla ayrılmıyorum buradan. Hepimizin isteği, Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli derseniz? Biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız, şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke, hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben eylül ayında bu kürsüde en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için kendi içinde huzuru bulması gerektiğine inanıyordum. Ne yazık ki, bu süreçte gördüm ki biz rakiplerimizden çok bazen kendi içimizde mücadele ediyoruz. Hatalar yapmış, yanlış kararlarım, eksiklerim oldu. Bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara baktığımda hata yapmakla, bu söylenen her şey doğru değildir. Vicdanımın en rahat olduğu konu budur. Gönül isterdi ki büyük mutluluğu yaşatalım. Benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben alnım ak, başım dik ayrılıyorum."
Barış Göktürk: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz
Fenerbahçe başkan adaylığından çekilen ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Barış Göktürk, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Diğer yönetim kurulunda yer alanlar da kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızdır. Biz rakip olamayız ancak kardeş olabiliriz, dost olabiliriz. Fenerbahçe'nin kutuplaşmasına izin vermeyelim. Fenerbahçeli, Fenerbahçelinin kardeşidir, biz asla rakip olamayız, olmayacağız.
Bir ve beraber olarak rakiplerimizle mücadele etmek zorundayız. Kimse bize bedavadan şampiyonluk vermeyecek, başkalarına verdikleri gibi. Biz hem saha içinde mücadele etmek hem saha dışında haklarımızı savunmak zorundayız. Kendi yolumuzu alınteriyle açmak zorundayız. Biz Fenerbahçeliyiz. Haksız rekabet istemiyoruz. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz.
Doğru bir futbol aklı kurmak, saha dışında kuvvetli mücadele sergilemek zorundayız. Seçimden sonra enerjimizi rakiplerimize verelim. Sayın Aziz Yıldırım'ın birlik ve beraberlik çağrısı samimidir. Tüm taraftarlarımız ile bir ve beraber olacağız. Tüm Fenerbahçelilerin baskılara karşı birlikte mücadele etmesini istiyoruz.
Bakın ısrarla söylüyorum, biz seçimi kazanmaya değil, biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz. Aynı 2001 yılında 4 yıllık serisini kırdığımız gibi, Sayın Başkanımızla birlikte Fenerbahçe kırdı."