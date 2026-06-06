SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı taban maaş hesaplaması! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları 2026 ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için Temmuz ayı yaklaşırken gözler enflasyon verilerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri 5 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte maaş hesaplamalarını yapmaya başlarken, nihai oran için haziran verisi bekleniyor.
Milyonlarca emekli Temmuz zammına odaklanmış durumda. Açıklanan aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı şekillenirken, emeklilerin maaş artışına ilişkin hesaplamalar da güncelleniyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 TEMMUZ: 5 AYLIK ENFLASYONLA ORAN NETLEŞMEYE BAŞLADI
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için temmuz ayında yapılacak maaş artışında tablo büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte zam oranı yüzde 16,60 seviyesine ulaştı. Kesin oran ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek.
5 AYLIK ENFLASYONLA ZAM ORANI YÜZDE 16,60’A ULAŞTI
TÜİK verilerine göre ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde oluşan kümülatif enflasyon yüzde 16,60 olarak hesaplandı. Bu oranla birlikte emeklilerin temmuz zammının önemli bölümü şimdiden kesinleşmiş oldu.
5 AYLIK VERİYE GÖRE MAAŞ HESAPLARI
Yüzde 16,60’lık artışa göre emekli maaşlarında oluşan yeni tablo şöyle:
21.000 TL maaş → 24.486 TL
22.000 TL maaş → 25.652 TL
23.000 TL maaş → 26.818 TL
24.000 TL maaş → 27.984 TL
25.000 TL maaş → 29.150 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAP
Mevcut düzenlemelere göre en düşük emekli aylığı kök maaş ve yasal taban üzerinden belirleniyor. 5 aylık enflasyon oranının uygulanması halinde en düşük emekli maaşının da artması bekleniyor.
Bu hesaplamaya göre:
En düşük emekli maaşı → 20.000 TL’den 23.320 TL seviyesine yükselebilir.
Ancak bu artış için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNA ÇEVRİLDİ
Temmuz zammını kesinleştirecek son veri haziran ayı enflasyonu olacak. Bu veri 3 Temmuz’da açıklanacak ve böylece 6 aylık enflasyon tamamlanmış olacak. Haziran verisiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak nihai zam oranı da netleşecek.
MEMUR VE DİĞER ÖDEMELER DE ETKİLENECEK
Temmuz zammı sadece emeklileri değil, birçok sosyal ödeme kalemini de etkileyecek.
Bu kapsamda:
Dul ve yetim aylıkları
65 yaş aylığı
Engelli maaşları
Evde bakım ödemeleri
İOKBS bursları memur maaş katsayısına bağlı olarak artış gösterecek.
SONUÇ: ZAM ORANI HENÜZ TAMAMLANMADI
Şu an için 5 aylık enflasyonla yüzde 16,60’lık artış kesinleşmiş durumda. Ancak haziran verisinin açıklanmasıyla birlikte hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memurlar için temmuz zammı nihai şeklini alacak.