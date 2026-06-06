TOKİ 20 bin konut projesi İstanbul'da olacak mı, hangi ilçelerde olacak? İstanbul TOKİ evleri nereye yapılacak?

TOKİ’nin 20 bin konutluk yeni kampanyası, özellikle İstanbul’da ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşların gündeminde yer alıyor. 64 ili kapsayan proje kapsamında İstanbul’daki konutların hangi ilçelerde yükseleceği ve teslim tarihlerine ilişkin detaylar merakla takip ediliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan 20 bin konutluk proje için gözler İstanbul planlamasına çevrildi. Vatandaşlar, konutların hangi ilçelere yapılacağını ve teslim sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.
TOKİ 20 BİN KONUT PROJESİ İSTANBUL'DA VAR MI?
Türkiye genelinde konut piyasasını doğrudan etkilemesi beklenen 20 bin konutluk yeni TOKİ kampanyası, özellikle büyük şehirlerde yaşayan dar ve orta gelirli vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre proje, Türkiye genelinde 64 ilde hayata geçirilecek ve yaklaşık 20 bine yakın konut satışa sunulacak.
Bu kapsamda en çok merak edilen şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. İstanbul TOKİ projeleri her zaman olduğu gibi bu kampanyada da yüksek talep görürken, konutların şehirde olup olmayacağı sorusu netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre proje İstanbul’u da kapsıyor ancak hangi bölgelerde ve kaç konut yapılacağına ilişkin kesin liste henüz açıklanmadı. Bakanlık açıklamalarında, konutların büyük bölümünün tamamlanma aşamasına geldiği ve vatandaşların kısa sürede teslim alabileceği ifade ediliyor. Bu da projenin sadece yeni inşa değil, aynı zamanda bitmiş veya bitmek üzere olan konutların satışını da içerdiğini gösteriyor.
İSTANBUL TOKİ EVLERİ NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
İstanbul TOKİ evlerinin hangi ilçelere yapılacağı konusu, projenin en çok araştırılan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Şu an için resmi kurumlar tarafından ilçe ve mahalle bazında kesin bir dağılım paylaşılmış değil. Ancak planlama sürecine dair bazı güçlü öngörüler kamuoyuna yansımış durumda.
Uzman değerlendirmeleri ve geçmiş TOKİ projeleri dikkate alındığında İstanbul’da öne çıkan bölgeler arasında Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla ilçeleri yer alıyor. Bu ilçelerin tercih edilme sebepleri arasında geniş rezerv alanlarının bulunması, yeni yerleşim planlarına uygun yapılaşma imkânı ve altyapı projelerine yakınlık gibi faktörler öne çıkıyor.
TOKİ’nin İstanbul’daki konut planlamasında genellikle şehir merkezine göre daha planlı büyüme alanları tercih ettiği biliniyor. Bu nedenle yeni projelerin de özellikle gelişen konut aksları üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Ancak tüm bu bilgiler resmi duyuru niteliği taşımadığı için nihai liste TOKİ tarafından yapılacak açıklamayla netleşecek.
Öte yandan proje yalnızca konut üretimini değil, aynı zamanda kira fiyatlarını dengelemeyi de hedefliyor. İstanbul gibi yüksek kira baskısının olduğu bir şehirde bu tür projelerin sosyal denge açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.